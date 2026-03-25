شهروندان سه‌شنبه چهارم فروردین با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال خبر دادند نقاط مختلف کشور هدف حمله قرار گرفته است.

بر اساس پیام‌های ارسالی، در شهرهای تبریز، قروه، اسلامشهر، فردیس، شاهین‌شهر، شیراز، خرمشهر، بندر کنگان، نجف‌آباد، کنارک، برازجان، بندر دیر، بوشهر، چابهار، مشهد، رامهرمز، مهرویلای کرج و همچنین در مرز شلمچه، صدای یک یا چند انفجار شنیده شده است.

همچنین مناطق مختلفی از پایتخت، از جمله منطقه ۱۴، تهرانسر، تهرانپارس، چیتگر، اکباتان و میدان رسالت هدف قرار گرفتند و صدای انفجار در این مناطق به گوش رسید.

یک مقام آمریکایی صبح چهارم فروردین در مصاحبه با پایگاه خبری سمافور اعلام کرد کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات متوقف نخواهد شد.

او افزود توقف پنج روزه‌ حملات تنها شامل نیروگاه‌های ایران می‌شود و اهداف نظامی را در بر نمی‌گیرد.

یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، هم گفت: «ما به حملات علیه جمهوری اسلامی با تمام توان ادامه می‌دهیم.»

حملات گسترده به اصفهان

استان اصفهان چهارم فروردین شاهد گسترده‌ترین حملات بود و مناطق مختلف آن از سوی ارتش اسرائیل هدف قرار گرفت.

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال از حمله به دانشگاه مالک اشتر شاهین‌شهر اصفهان خبر داد. حوالی خیابان مخابرات شاهین‌شهر نیز هدف قرار گرفت.

گزارش‌ها حاکی از آن است که مناطقی در کنار جاده باغ رضوان و نیز محدوده پل چمران و کاوه، از دیگر اهداف حملات اسرائیل بودند.

ارتش اسرائیل کمی پس از این حملات اعلام کرد «مراکز تولیدی» جمهوری اسلامی در اصفهان هدف قرار گرفته‌اند.

محل استقرار نیروها و تجهیزات نظامی حکومت

شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال با ارسال ویدیوهایی از استقرار تسلیحات و پرتابگرهای موشک جمهوری اسلامی در جاده‌ها و تونل‌ها خبر دادند.

شهروندی از مسیر اندیمشک به خرم‌آباد و مسیرهای اطراف ویدیو ارسال کرد. در برخی ویدیوها نیز کانتینرهایی در تونل‌ها به چشم می‌خورند.

یک شهروند در پیام خود به یک ایست بازرسی خالی از مامور در تهران اشاره کرد و گفت: «سرکوبگرانی که مردم را می‌کشتند، از ترس پهپادهای اسرائیل فرار کرده و پنهان شده‌اند.»

یکی از مخاطبان نیز خبر داد پایگاه بسیج کمالشهر کرج واقع در بلوار عجمیان تخلیه شده و نیروهای سرکوب و تجهیزاتشان در سوله‌هایی در بلوار رضوانیه و سازمان فضای سبز شهرداری مستقر شده‌اند.

در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره استقرار نیروهای سرکوب و مقام‌های جمهوری اسلامی در مدارس، مساجد، ورزشگاه‌ها و مراکز درمانی منتشر شده است.

ناظران بر این باورند که حکومت ایران پس از آن که در حملات آمریکا و اسرائیل بخش بزرگی از توان تهاجمی و دفاعی خود را از دست داده، اکنون در پی استفاده بیشتر از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی است.