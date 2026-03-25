انفجارهای سنگین در مرکز و شرق تهران
سایت دیدهبان ایران گزارش داد که شامگاه چهارشنبه صدای انفجارهای سنگین در مرکز و شرق تهران شنیده شد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، اعلام کرد ژان آرنو، دیپلمات فرانسوی، را به عنوان فرستاده جدید برای میانجیگری در جنگ علیه جمهوری اسلامی منصوب کرده است.
او افزود: «پیام من این است که دیپلماسی باید پیروز شود و دیپلماسی نیازمند گفتوگوی صادقانه است.»
آرنو بیش از ۳۰ سال تجربه در عرصه صلحسازی و میانجیگری در سازمان ملل دارد.
او در گذشته سمتهای مختلفی از جمله نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، گواتمالا، گرجستان، و ماموریتهای دیگر در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین را برعهده داشته و نقش کلیدی در مذاکرات صلح و رفع مناقشات داشته است.
بر اساس پیامهای دریافتی از مخاطبان، بعدازظهر چهارشنبه در محدوده پردیسان قم، از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰ صدای مداوم جنگندهها در آسمان شنیده شده است.
یک مخاطب دیگر گزارش داد عصر چهارشنبه در روستای مشند آستارا صدای انفجار مهیب شنیده شده است.
همچنین بر اساس گزارشهای مردمی، در آستارا ایست بازرسی شدید برقرار شده و تمامی خودروها بازرسی میشوند.
در پیامی دیگر آمده است شامگاه چهارشنبه در محدوده شهرک خانه دریا در استان مازندران، صدای پهپاد با شدت زیاد و در ارتفاع پایین شنیده شده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ایالات متحده در دستیابی به اهداف جنگی خود، از جمله پیروزی سریع و تغییر حکومت در ایران، ناکام مانده است.
او با اشاره به اینکه «آمریکا در اهداف جنگی خود از جمله پیروزی سریع و تغییر حکومت شکست خورده» گفت: «پیام من به کشورهای همسایه این است که از آمریکا فاصله بگیرند.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود که تهران به جهان نشان داد «هیچ کشوری نمیتواند امنیت آن را تهدید کند».
او گفت: «به دنیا نشان دادیم کسی نمیتواند با جمهوری اسلامی سر به سر بگذارد؛ با منافع ما بازی کردن تبعات سنگینی دارد. دشمن باید درسی بگیرد که دیگر هوس حمله نکند و خسارات مردم پرداخت شود. تنگه هرمز فقط به روی کشتیهای دشمن بسته است»
عراقچی تاکید کرد: «منافع آمریکاییها را هرجا که پیدا بکنیم مورد حمله قرار خواهیم داد؛ هر کسی که در این حمله شراکت بکند، از نظر ما یک هدف مشروع به حساب میآید.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد دیدار او با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، که پیشتر به دلیل عملیات نظامی آمریکا در ایران به تعویق افتاده بود، برای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت در پکن دوباره برنامهریزی شده است.
ترامپ افزود او و ملانیا ترامپ در تاریخ دیگری در سال جاری میزبان شی جینپینگ و همسرش، مادام پنگ، در واشینگتن دیسی خواهند بود.
به گفته رییسجمهوری آمریکا، نمایندگان دو کشور در حال نهایی کردن مقدمات این دیدارها هستند.
ترامپ این نشست را «بسیار مهم و سرنوشتساز» توصیف کرد و گفت مشتاق دیدار با همتای چینی خود است.
گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از تعمیق درگیریهای درونی در رهبری جدید جمهوری اسلامی است.
بر اساس این گزارشها، انتصاب محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نشانهای از افزایش نفوذ سپاه پاسداران در ساختار قدرت تلقی میشود.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند این جابهجایی با وجود مخالفت برخی مقامهای ارشد و نارضایتی مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، انجام شده و احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، در تحمیل آن نقش داشته است.
به گفته این منابع، این اقدام به معنای کاهش نقش دولت در تصمیمگیریهای کلان امنیتی ارزیابی میشود و نشاندهنده افزایش نقش نظامیان در نهادهای حساس سیاستگذاری در شرایط بحرانهای منطقهای است.