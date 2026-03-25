عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ایالات متحده در دستیابی به اهداف جنگی خود، از جمله پیروزی سریع و تغییر حکومت در ایران، ناکام مانده است.

او با اشاره به این‌که «آمریکا در اهداف جنگی خود از جمله پیروزی سریع و تغییر حکومت شکست خورده» گفت: «پیام من به کشورهای همسایه این است که از آمریکا فاصله بگیرند.»

وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود که تهران به جهان نشان داد «هیچ کشوری نمی‌تواند امنیت آن را تهدید کند».

او گفت: «به دنیا نشان دادیم کسی نمی‌تواند با جمهوری اسلامی سر به سر بگذارد؛ با منافع ما بازی کردن تبعات سنگینی دارد. دشمن باید درسی بگیرد که دیگر هوس حمله نکند و خسارات مردم پرداخت شود. تنگه هرمز فقط به روی کشتی‌های دشمن بسته است»

عراقچی تاکید کرد: «منافع آمریکایی‌ها را هرجا که پیدا بکنیم مورد حمله قرار خواهیم داد؛ هر کسی که در این حمله شراکت بکند، از نظر ما یک هدف مشروع به حساب می‌آید.»