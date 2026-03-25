بحرین از انهدام ۱۵۳ موشک و ۳۳۱ پهپاد جمهوری اسلامی خبر داد
بحرین اعلام کرد تاکنون ۱۵۳ موشک و ۳۳۱ پهپاد پرتاب شده از ایران را منهدم کرده است.
پایگاههای حشد الشعبی در منطقه القائم استان الانبار در مرز سوریه بار دیگر هدف حملات هوایی قرار گرفت.
در تحولی دیگر، دفتر نخستوزیر عراق اعلام کرد محمد شیاع السودانی به وزارت خارجه این کشور دستور داده است کاردار آمریکا را در پی حملات به «واحدهای نظامی» عراق احضار کند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خانههای سازمانی کارکنان بیمارستان ایرانیان در دبی به دستور مقامهای امارات متحده عربی تخلیه شدهاند.
دولت امارات در اعلام اولیه به ساکنان این واحدهای مسکونی یک ماه فرصت داده بود تا محل سکونت خود را ترک کنند، اما همزمان با تعطیلی بیمارستان ایرانیان، این مهلت به یک هفته کاهش یافت.
در پی این تصمیم، کادر بیمارستان از جمله پزشکان و پرستاران که در این واحدها سکونت داشتند، چهارم فروردین اقدام به ترک محل کردند و روند تخلیه بهطور کامل تا پنجم فروردین پایان یافت.
بر اساس گزارشها، همچنین ویزای شماری از کارکنانی که اقامتشان وابسته به بیمارستان بود، باطل شده است. این افراد ناچارند از مسیر کشورهای ثالث، از جمله افغانستان، به ایران بازگردند.
پیشتر واحدهای مسکونی مربوط به سرپرستی مدارس ایرانیان در دبی پس از تعطیلی این مراکز آموزشی تخلیه شده بود و کارکنان آنها به ایران بازگشته بودند.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت ظهر پنجم فروردین، صدای پرواز چند جنگنده در کلاردشت شنیده شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با بازنشر مقالهای در تروث سوشال، نسبت به برد موشکهای سپاه پاسداران هشدار داد.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در این ارتباط توضیح میدهد.