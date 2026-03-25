اکسیوس به نقل از مقام‌های ارشد آمریکایی و یک منبع اسرائیلی گزارش داد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، هفته گذشته پیشنهاد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را برای دعوت مشترک از مردم ایران به حضور در خیابان‌ها و سرنگونی حکومت رد کرده است.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در تماس تلفنی با ترامپ مدعی شد حکومت ایران دچار آشفتگی شده و فرصتی برای بی‌ثبات‌تر کردن آن وجود دارد و پیشنهاد داد دو طرف از مردم ایران بخواهند به خیابان‌ها بیایند.

یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت ترامپ در پاسخ گفته است: «چرا باید از مردم بخواهیم به خیابان‌ها بیایند وقتی فقط کشته می‌شوند؟»

اکسیوس نوشت دو طرف توافق کردند صبر کنند و ببینند آیا مردم ایران در جریان جشن چهارشنبه‌سوری به خیابان‌ها می‌آیند یا نه، اما گزارش‌ها حاکی است شمار اندکی در خیابان‌ها حضور یافتند؛ موضوعی که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی آن را ناشی از ترس از واکنش حکومت دانسته‌اند.

در این گزارش آمده است در حالی که اسرائیل ایجاد شرایط برای قیام مردمی را یکی از اهداف اصلی خود عنوان می‌کند، مقام‌های آمریکایی می‌گویند ترامپ تغییر حکومت در ایران را بیشتر یک «نتیجه جانبی» می‌داند و همزمان به مسیر دیپلماتیک نیز علاقه‌مند است.