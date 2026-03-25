تصویر مجتبی خامنهای با نقل قولی دروغین از هیتلر
تصویر رسیده به ایراناینترنشنال، پوستر حکومتی نصبشده در یکی از شهرهای ایران را نشان میدهد که روی آن تصویری از مجتبی خامنهای و نقلقولی جعلی و دروغین از هیتلر آمده است.
بر اساس پیامهای رسیده از مخاطبان، شامگاه چهارشنبه صداهای انفجار و تحرکات امنیتی در چند شهر گزارش شده است.
به گفته مخاطبان، ساعت ۲۳:۱۵ در محدوده تهرانپارس صدای انفجار شدید شنیده شد و همزمان گزارشهایی از شنیده شدن چند انفجار در شمالغرب تهران، در محدوده چیتگر و بزرگراه باقری، منتشر شده است. برخی شهروندان از شنیده شدن چهار انفجار مهیب در این مناطق خبر دادهاند.
در تبریز نیز عصر چهارشنبه در محدوده اندیشه انفجار مهیب گزارش شده است.
همچنین گزارشهایی از درگیری پدافند هوایی در آسمان شهر تایباد در شامگاه چهارشنبه منتشر شده است.
در تهران، در اتوبان باقری مسیر شمال به جنوب و زیر پل زینالدین نیز استقرار ایست بازرسی گزارش شده است.
سخنگوی وزارت کشور کویت اعلام کرد یک «طرح تروریستی» پس از بازداشت یک شبکه ششنفره خنثی شده است.
او افزود مقامها همچنین ۱۴ متهم فراری خارج از کشور را شناسایی و ردیابی کردهاند.
به گفته سخنگوی وزارت کشور کویت، این گروه شامل پنج شهروند کویتی، پنج نفر با تابعیت لغو شده، دو شهروند ایرانی و دو شهروند لبنانی است.
او همچنین اعلام کرد میان مظنونان و حزبالله ارتباط مستقیم وجود دارد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، اعلام کرد ژان آرنو، دیپلمات فرانسوی، را به عنوان فرستاده جدید برای میانجیگری در جنگ علیه جمهوری اسلامی منصوب کرده است.
او افزود: «پیام من این است که دیپلماسی باید پیروز شود و دیپلماسی نیازمند گفتوگوی صادقانه است.»
آرنو بیش از ۳۰ سال تجربه در عرصه صلحسازی و میانجیگری در سازمان ملل دارد.
او در گذشته سمتهای مختلفی از جمله نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، گواتمالا، گرجستان، و ماموریتهای دیگر در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین را برعهده داشته و نقش کلیدی در مذاکرات صلح و رفع مناقشات داشته است.
بر اساس پیامهای دریافتی از مخاطبان، بعدازظهر چهارشنبه در محدوده پردیسان قم، از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰ صدای مداوم جنگندهها در آسمان شنیده شده است.
یک مخاطب دیگر گزارش داد عصر چهارشنبه در روستای مشند آستارا صدای انفجار مهیب شنیده شده است.
همچنین بر اساس گزارشهای مردمی، در آستارا ایست بازرسی شدید برقرار شده و تمامی خودروها بازرسی میشوند.
در پیامی دیگر آمده است شامگاه چهارشنبه در محدوده شهرک خانه دریا در استان مازندران، صدای پهپاد با شدت زیاد و در ارتفاع پایین شنیده شده است.
اکسیوس به نقل از مقامهای ارشد آمریکایی و یک منبع اسرائیلی گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هفته گذشته پیشنهاد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، را برای دعوت مشترک از مردم ایران به حضور در خیابانها و سرنگونی حکومت رد کرده است.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو در تماس تلفنی با ترامپ مدعی شد حکومت ایران دچار آشفتگی شده و فرصتی برای بیثباتتر کردن آن وجود دارد و پیشنهاد داد دو طرف از مردم ایران بخواهند به خیابانها بیایند.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت ترامپ در پاسخ گفته است: «چرا باید از مردم بخواهیم به خیابانها بیایند وقتی فقط کشته میشوند؟»
اکسیوس نوشت دو طرف توافق کردند صبر کنند و ببینند آیا مردم ایران در جریان جشن چهارشنبهسوری به خیابانها میآیند یا نه، اما گزارشها حاکی است شمار اندکی در خیابانها حضور یافتند؛ موضوعی که مقامهای آمریکایی و اسرائیلی آن را ناشی از ترس از واکنش حکومت دانستهاند.
در این گزارش آمده است در حالی که اسرائیل ایجاد شرایط برای قیام مردمی را یکی از اهداف اصلی خود عنوان میکند، مقامهای آمریکایی میگویند ترامپ تغییر حکومت در ایران را بیشتر یک «نتیجه جانبی» میداند و همزمان به مسیر دیپلماتیک نیز علاقهمند است.