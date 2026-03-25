وضعیت صنایع اپتیک اصفهان پس از حمله
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، وضعیت ساختمان صنایع اپتیک و محدوده تخریبشده اطراف آن در اصفهان را به تصویر کشید.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، وضعیت ساختمان صنایع اپتیک و محدوده تخریبشده اطراف آن در اصفهان را به تصویر کشید.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست اضطراری شورای حقوق بشر هشدار داد جنگ ایران میتواند کشورها در سراسر جهان را بهطور بیسابقهای درگیر کند.
او از جامعه جهانی، بهویژه کشورهای دارای نفوذ، خواست برای پایان دادن به جنگ از همه ظرفیتهای خود استفاده کنند.
این نشست به درخواست کشورهای حوزه خلیج فارس در ژنو برگزار شد.
نماینده حکومت ایران در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، به استفاده نمایندگان سایر کشورها از کلمه «رژیم» برای اشاره به جمهوری اسلامی اعتراض کرد.
در سوی دیگر، نماینده فیلیپین از طرف کشورهای آسهآن، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کرد و خواستار خویشتنداری همه طرفها و احترام به منشور سازمان ملل و حقوق بشر شد.
نماینده سوئد نیز خواستار توقف حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه شد.
او استفاده حکومت ایران از مجازات اعدام از جمله درباره شهروندان دوتابعیتی را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست سرکوب مردم را متوقف کند.
نماینده اتحادیه اروپا در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را بهشدت محکوم کرد.
او بر لزوم پایان جنگ و احترام به منشور سازمان ملل از سوی همه طرفهای درگیر تاکید کرد.
نماینده اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواست سرکوب مردم ایران را متوقف کند.
نماینده امارات متحده عربی در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت حملات جمهوری اسلامی حاکمیت این کشور و قواعد حقوق بشر را نقض میکند.
او تاکید کرد امارات هیچگاه اجازه نداده از آسمان این کشور برای حمله به ایران استفاده شود.
به گفته این مقام اماراتی، حملات جمهوری اسلامی تهدیدی علیه کشتیرانی به شمار میرود و بر زنجیره تامین و امنیت جهانی تاثیرگذار است.
نماینده عربستان سعودی نیز در این نشست، حملات حکومت ایران به کشورهای خلیج فارس و اردن را محکوم کرد و افزود این اقدامات نقض آشکار منشور سازمان ملل و تمامیت ارضی این کشورها است.
او همچنین توقف کشتیرانی در تنگه هرمز و حمله به شناورهای تجاری را اقدامی غیرقابل قبول از سوی تهران دانست و آن را محکوم کرد.
این مقام سعودی هشدار داد حملات به زیرساختهای انرژی بر تمام جهان تاثیر منفی میگذارد.