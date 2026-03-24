این وزارت‌خانه در بیانیه‌ای رسمی که بامداد سه‌شنبه چهارم فروردین منتشر شد، نوشت که این چهار دامنه اینترنتی از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای پیشبرد عملیات روانی علیه مخالفان حکومت ایران مورد استفاده قرار می‌گرفت.

دو دامنه توقیف‌شده به گروه هکری حنظله، وابسته به جمهوری اسلامی، تعلق داشت.

وزارت دادگستری آمریکا در تشریح «عملیات روانی و سرکوب فرامرزی»، به استفاده از این وب‌سایت‌ها برای برعهده گرفتن مسئولیت حملات سایبری علیه فعالان مخالف حکومت ایران، انتشار داده‌های حساس به‌دست‌آمده از این حملات، انتشار فراخوان برای قتل روزنامه‌نگاران، مخالفان حکومت و شهروندان اسرائیلی اشاره کرده است.

این وزارت‌خانه با استناد به بررسی‌های انجام شده در اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) اعلام کرد که این چهار دامنه توقیف‌شده از طریق سایت‌های افشای مشترک، محدوده‌های آی‌پی مرتبط با ایران و یک «الگوی عملیاتی» مشترک به یکدیگر مرتبط بوده‌اند. این الگو حملات سایبری مخرب و اخلال‌گر و همچنین عملیات روانی موسوم به «فِیکتیویسم» (فعالیت‌نمایی جعلی) با استفاده از داده‌های سرقت‌شده از طریق هک را شامل می‌شد.

دادستان کل آمریکا: جمهوری اسلامی دیگر قادر به نفرت‌پراکنی علیه آمریکایی‌ها نخواهد بود

پم باندی، دادستان کل آمریکا، در این باره گفت: «تبلیغات تروریستی در فضای آنلاین می‌تواند به خشونت در دنیای واقعی دامن بزند، اما به لطف تلاش‌های بخش امنیت ملی و دادستانی ایالات متحده در منطقه مریلند، این شبکه از وب‌سایت‌های وابسته به ایران دیگر قادر به نفرت‌پراکنی علیه آمریکایی‌ها نخواهد بود.»

او همچنین تاکید کرد که توانمندی‌های سایبری ایالات متحده همواره هوشیار خواهند ماند تا شبکه‌هایی را که تهدیدی برای شهروندان آمریکایی هستند شناسایی کنند و از کار بیندازند.

مدیر اف‌بی‌آی: ما همه عاملان پشت تهدیدها علیه آمریکایی‌ها را تعقیب می‌کنیم

کش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی، نیز با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران تصور می‌کرد می‌تواند پشت وب‌سایت‌های جعلی و تهدیدهای اینترنتی پنهان شود تا آمریکایی‌ها را بترساند و مخالفان را ساکت کند، افزود: «ما چهار ستون اصلی این عملیات را از بین بردیم اما کارمان تمام نشده است. اف‌بی‌آی همه عاملان پشت این تهدیدهای مرگ و حملات سایبری را تعقیب خواهد کرد و تمام توان اجرای قانون آمریکا را علیه آن‌ها به کار خواهد گرفت.»

گروه هکری حنظله ۲۶ اسفند با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد حساب‌های کاربری وحید آنلاین، شهروند-خبرنگار مخالف حکومت ایران را هک کرده و به اطلاعاتی درباره او، همین‌طور اطلاعات شهروندانی دست یافته است که ویدیوهایی از اعتراضات دی‌ماه و جنگ جاری در ایران را با او به اشتراک می‌گذاشتند.

این بیانیه همچنین مدعی شد که این کاربر دارای دفتری در اسرائیل است که هدف موشک‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

پس از انتشار این بیانیه، رسانه‌های متعلق به شبکه رسانه‌ای سپاه پاسداران و تعدادی از مقام‌های حکومت ایران این فرد را «هدف مشروع» نیروهای نظامی جمهوری اسلامی اعلام و او را به حذف فیزیکی تهدید کردند.

پس از آن، میروحید حسن‌تبار، که در سال‌های گذشته با نام کاربری وحید آنلاین در شبکه‌های اجتماعی شهرت یافته است، با انتشار پستی در کانال تلگرامش ادعای حنظله مبنی بر هک کردن دستگاه‌ها و اکانت‌های خود و همین‌طور ارتباط با دولت‌های دیگر را رد و اعلام کرد که ساکن ایالت مریلند در آمریکاست.

کِلی او. هایز، دادستان ایالات متحده در ایالت مریلند، «انتشار ایدئولوژی تروریستی در فضای سایبری» را تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی آمریکا خواند و گفت که دفتر دادستانی آمریکا متعهد است با بخش‌های مرتبط با اجرای قانون در ایالت‌ها همکاری کند تا تهدیدها شناسایی، متوقف و عاملان آنها پاسخگو شوند.

او تاکید کرد: «ما در استفاده از همه منابع و ابزارهای موجود برای تضمین امنیت کشور تردید نخواهیم کرد.»

جیمی پل، مسئول ویژه اف‌بی‌آی در شهر بالتیمور، پایتخت ایالت مریلند، نیز جمهوری اسلامی را به «سوء استفاده از فضای سایبری برای پیشبرد اهداف اقتدارگرایانه، سرکوب نهادهای دموکراتیک و تضعیف امنیت ملی و اقتصادی آمریکا» متهم کرد و گفت که اف‌بی‌آی به‌صورت «سریع، هدفمند و پیش‌دستانه» برای از کار انداختن تهدیدهای سایبری علیه آمریکا اقدام خواهد کرد.

او تاکید کرد که این نهاد از تمام اختیارات موجود برای شناسایی، بازداشت و پاسخگو کردن عاملان استفاده می‌کند.

گروه هکری حنظله که خود را یک «گروه مقاومت فلسطینی» معرفی و تلاش کرده از نماد کودکان غزه برای دستکاری ذهن مخاطبان استفاده کند، اواسط تیر ۱۴۰۴ مدعی هک ایران‌اینترنشنال و تلفن‌های همراه چند نفر از کارکنان این رسانه شد.

آنها ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ نیز مسئولیت حمله سایبری به شرکت آمریکایی استرایکر را، مستقر در میشیگان، را بر عهده گرفته بود. استرایکر یک شرکت فناوری پزشکی است و محصولات اصلی آن تجهیزات جراحی، فناوری‌های ایمنی، سیستم‌های انتقال بیمار و تجهیزات مراقبت‌های ویژه را شامل می‌شود.

این گروه یکم آذر ۱۴۰۴ نیز اطلاعات شخصی ۱۰ نفر را منتشر کرد و مدعی شد این افراد «مهندسان و کارکنان ارشد صنایع دفاعی اسرائیل» هستند. این گروه هکری در ازای اطلاعاتی که «مستقیما به دستگیری آنها منجر شود»، پاداش ۱۰ هزار دلاری پیشنهاد داد.



