تد کروز از احتمال ایجاد دولتهای همسو با آمریکا در ایران و کوبا طی ۶ ماه آینده خبر داد
تد کروز، سناتور جمهوریخواه آمریکا، گفت ممکن است طی شش ماه آینده دولتهای جدیدی در ایران، ونزوئلا و کوبا روی کار بیایند که خواهان روابط دوستانه با ایالات متحده باشند.
او بامداد سهشنبه چهارم فروردین، با انتشار ویدیویی از مصاحبهاش با پادکست «تریگرنومتری» در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که در صورت تحقق چنین سناریویی، این تحول میتواند «بزرگترین تغییر ژئوپلیتیکی از زمان سقوط دیوار برلین» باشد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، با اعلام اینکه شواهد فزایندهای مبنی بر ادامه حمایت اطلاعاتی روسیه از حکومت ایران وجود دارد، هشدار داد که این همکاری به بیثباتی بیشتر منجر خواهد شد و باید متوقف شود.
زلنسکی شامگاه دوشنبه سوم فروردین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که این نوع همکاری «بهوضوح مخرب» است و تنها به تشدید بحران میانجامد، در حالی که کشورهای مختلف در تلاشاند امنیت را تضمین و از گسترش بحران جلوگیری کنند.
او همچنین با اشاره به واکنش منفی بازار نسبت به جنگ جاری در خاورمیانه افزود که این وضعیت، شرایط تامین سوخت را در بسیاری از کشورها بهطور قابل توجهی پیچیدهتر کرده است.
رییسجمهوری اوکراین در ادامه گفت روسیه با کمک به بقای جمهوری اسلامی و افزایش دقت حملات آن، در عمل به طولانیتر شدن جنگ دامن میزند و تاکید کرد که این اقدام باید با واکنش جهانی روبهرو شود.
شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به گمانهزنیها درباره جریان داشتن مذاکره میان ایالات متحده با افرادی درون جمهوری اسلامی گفت که مردم ایران به «چیزی کمتر از یک گسست کامل» از این نظام رضایت نخواهند داد.
او در گفتوگو با نیوزنِیشِن، درباره مجتبی خامنهای گفت: «او از نظر تندروی، پرخاشگری، رادیکالیسم و فساد» همان مسیر رهبر پیشین جمهوری اسلامی را دنبال میکند و به همین دلیل، مردم ایران به «چیزی کمتر از یک گسست کامل» از این نظام رضایت نخواهند داد.
شاهزاده پهلوی با تاکید بر اینکه «هیچیک از عناصر باقیمانده این رژیم از آزمون مردم عبور نخواهند کرد»، افزود که تمرکز او بر همکاری با برخی افرادی درون ساختار است که بتوانند در سناریوی آینده نقش داشته باشند، اما مجتبی خامنهای و نیروهای تحت کنترل او در این چارچوب قرار نمیگیرند.
او همچنین گفت که مجتبی خامنهای، «صرفنظر از کارزارهای تبلیغاتی رژیم»، قادر نخواهد بود حمایت عمومی را جلب کند و تلاش برای مطرح کردن او بهعنوان رهبر، «آخرین اقدام ناامیدانه برای حفظ قدرت» است.
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که چهار وبسایت مرتبط با تلاشهای هکری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که در چارچوب عملیات روانی و سرکوب فرامرزی فعالیت میکردند، به حکم دادگاه از دسترس خارج و عملیات روانی سایبری حکومت ایران مختل شد.
این وزارتخانه در بیانیهای رسمی که بامداد سهشنبه چهارم فروردین منتشر شد، نوشت که این چهار دامنه اینترنتی از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای پیشبرد عملیات روانی علیه مخالفان حکومت ایران مورد استفاده قرار میگرفت.
دو دامنه توقیفشده به گروه هکری حنظله، وابسته به جمهوری اسلامی، تعلق داشت.
وزارت دادگستری آمریکا در تشریح «عملیات روانی و سرکوب فرامرزی»، به استفاده از این وبسایتها برای برعهده گرفتن مسئولیت حملات سایبری علیه فعالان مخالف حکومت ایران، انتشار دادههای حساس بهدستآمده از این حملات، انتشار فراخوان برای قتل روزنامهنگاران، مخالفان حکومت و شهروندان اسرائیلی اشاره کرده است.
این وزارتخانه با استناد به بررسیهای انجام شده در اداره تحقیقات فدرال (افبیآی) اعلام کرد که این چهار دامنه توقیفشده از طریق سایتهای افشای مشترک، محدودههای آیپی مرتبط با ایران و یک «الگوی عملیاتی» مشترک به یکدیگر مرتبط بودهاند. این الگو حملات سایبری مخرب و اخلالگر و همچنین عملیات روانی موسوم به «فِیکتیویسم» (فعالیتنمایی جعلی) با استفاده از دادههای سرقتشده از طریق هک را شامل میشد.
دادستان کل آمریکا: جمهوری اسلامی دیگر قادر به نفرتپراکنی علیه آمریکاییها نخواهد بود
پم باندی، دادستان کل آمریکا، در این باره گفت: «تبلیغات تروریستی در فضای آنلاین میتواند به خشونت در دنیای واقعی دامن بزند، اما به لطف تلاشهای بخش امنیت ملی و دادستانی ایالات متحده در منطقه مریلند، این شبکه از وبسایتهای وابسته به ایران دیگر قادر به نفرتپراکنی علیه آمریکاییها نخواهد بود.»
او همچنین تاکید کرد که توانمندیهای سایبری ایالات متحده همواره هوشیار خواهند ماند تا شبکههایی را که تهدیدی برای شهروندان آمریکایی هستند شناسایی کنند و از کار بیندازند.
مدیر افبیآی: ما همه عاملان پشت تهدیدها علیه آمریکاییها را تعقیب میکنیم
کش پاتل، مدیر افبیآی، نیز با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران تصور میکرد میتواند پشت وبسایتهای جعلی و تهدیدهای اینترنتی پنهان شود تا آمریکاییها را بترساند و مخالفان را ساکت کند، افزود: «ما چهار ستون اصلی این عملیات را از بین بردیم اما کارمان تمام نشده است. افبیآی همه عاملان پشت این تهدیدهای مرگ و حملات سایبری را تعقیب خواهد کرد و تمام توان اجرای قانون آمریکا را علیه آنها به کار خواهد گرفت.»
گروه هکری حنظله ۲۶ اسفند با انتشار بیانیهای مدعی شد حسابهای کاربری وحید آنلاین، شهروند-خبرنگار مخالف حکومت ایران را هک کرده و به اطلاعاتی درباره او، همینطور اطلاعات شهروندانی دست یافته است که ویدیوهایی از اعتراضات دیماه و جنگ جاری در ایران را با او به اشتراک میگذاشتند.
این بیانیه همچنین مدعی شد که این کاربر دارای دفتری در اسرائیل است که هدف موشکهای جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
پس از انتشار این بیانیه، رسانههای متعلق به شبکه رسانهای سپاه پاسداران و تعدادی از مقامهای حکومت ایران این فرد را «هدف مشروع» نیروهای نظامی جمهوری اسلامی اعلام و او را به حذف فیزیکی تهدید کردند.
پس از آن، میروحید حسنتبار، که در سالهای گذشته با نام کاربری وحید آنلاین در شبکههای اجتماعی شهرت یافته است، با انتشار پستی در کانال تلگرامش ادعای حنظله مبنی بر هک کردن دستگاهها و اکانتهای خود و همینطور ارتباط با دولتهای دیگر را رد و اعلام کرد که ساکن ایالت مریلند در آمریکاست.
کِلی او. هایز، دادستان ایالات متحده در ایالت مریلند، «انتشار ایدئولوژی تروریستی در فضای سایبری» را تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی آمریکا خواند و گفت که دفتر دادستانی آمریکا متعهد است با بخشهای مرتبط با اجرای قانون در ایالتها همکاری کند تا تهدیدها شناسایی، متوقف و عاملان آنها پاسخگو شوند.
او تاکید کرد: «ما در استفاده از همه منابع و ابزارهای موجود برای تضمین امنیت کشور تردید نخواهیم کرد.»
جیمی پل، مسئول ویژه افبیآی در شهر بالتیمور، پایتخت ایالت مریلند، نیز جمهوری اسلامی را به «سوء استفاده از فضای سایبری برای پیشبرد اهداف اقتدارگرایانه، سرکوب نهادهای دموکراتیک و تضعیف امنیت ملی و اقتصادی آمریکا» متهم کرد و گفت که افبیآی بهصورت «سریع، هدفمند و پیشدستانه» برای از کار انداختن تهدیدهای سایبری علیه آمریکا اقدام خواهد کرد.
او تاکید کرد که این نهاد از تمام اختیارات موجود برای شناسایی، بازداشت و پاسخگو کردن عاملان استفاده میکند.
گروه هکری حنظله که خود را یک «گروه مقاومت فلسطینی» معرفی و تلاش کرده از نماد کودکان غزه برای دستکاری ذهن مخاطبان استفاده کند، اواسط تیر ۱۴۰۴ مدعی هک ایراناینترنشنال و تلفنهای همراه چند نفر از کارکنان این رسانه شد.
آنها ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ نیز مسئولیت حمله سایبری به شرکت آمریکایی استرایکر را، مستقر در میشیگان، را بر عهده گرفته بود. استرایکر یک شرکت فناوری پزشکی است و محصولات اصلی آن تجهیزات جراحی، فناوریهای ایمنی، سیستمهای انتقال بیمار و تجهیزات مراقبتهای ویژه را شامل میشود.
این گروه یکم آذر ۱۴۰۴ نیز اطلاعات شخصی ۱۰ نفر را منتشر کرد و مدعی شد این افراد «مهندسان و کارکنان ارشد صنایع دفاعی اسرائیل» هستند. این گروه هکری در ازای اطلاعاتی که «مستقیما به دستگیری آنها منجر شود»، پاداش ۱۰ هزار دلاری پیشنهاد داد.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد از زمان آغاز عملیات «خشم حماسی» علیه جمهوری اسلامی، بیش از ۹ هزار هدف جمهوری اسلامی در حملههای هوایی آمریکا با بیش از ۹ هزار پرواز رزمی، مورد اصابت قرار گرفتهاند و بیش از ۱۴۰ کشتی جمهوری اسلامی منهدم شده یا خسارت دیده است.
ارتش آمریکا گفت اهدافی که در ایران هدف گرفته قرار داده است، عبارتند از: مراکز کنترل و فرماندهی، ساختمانهای ستاد سپاه، مراکز اطلاعاتی سپاه، سامانههای یکپارچه پدافند هوایی، پایگاههای موشک بالستیک، شناورهای نیروی دریایی، سامانههای پدافند هوایی، پایگاههای موشک ضدکشتی و زیرساختهای پشتیبانی نظامی.
تجهیزات هوایی ارتش آمریکا در حملات علیه جمهوری اسلامی نیز شامل بمبافکنهای بی-۱، بمبافکنهای پنهانکار بی-۲، بمبافکنهای بی-۵۲، جنگندههای اف-۱۸، جنگندههای پنهانکار اف-۲۲، جنگندههای پنهانکار اف-۳۵، جنگندههای اف-۱۶، هواپیماهای تهاجمی ای-۱۰، جنگندههای اف-۱۵، هواپیماهای جنگ الکترونیک ایای-۱۸جی، هواپیماهای جنگ الکترونیک ایسی-۱۳۰اچ، هواپیماهای شناسایی یو-۲، هواپیماهای شناسایی آرسی-۱۳۵، هواپیماهای ارتباطی ای-۱۱ای، هواپیماهای ترابری سی-۱۷ گلوبمستر، هواپیماهای ترابری سی-۱۳۰جی، هواپیماهای سوخترسان کیسی-۱۳۵، هواپیماهای سوخترسان کیسی-۴۶، تانکرهای کیسی-۱۳۰ هرکولس، بالگردهای ایاچ-۶۴ آپاچی، بالگردهای اماچ-۶۰ سیهاوک، هواگردهای ملخچرخان وی-۲۲ آسپری، هواپیماهای هشدار زودهنگام و کنترل ای-۲دی و پهپادهای شناسایی و تهاجمی امکیو-۹، بوده است.
در این عملیات همچنین از تجهیزات دریایی چون ناوهای هواپیمابر با پیشرانه هستهای، زیردریاییهای هستهای، ناوشکنهای موشکانداز هدایتشونده و شناورهای سوخترسان و پشتیبانی استفاده شده است. تجهیزات زمینی ارتش آمریکا در حملات علیه جمهوری اسلامی نیز شامل سامانههای رهگیر موشکی پاتریوت، سامانههای ضد موشک بالستیک تاد، سامانههای راکتی توپخانهای پرتحرک ام-۱۴۲ و سامانههای مقابله با پهپاد بوده است.