صدای انفجارهای مهیب در مناطق مختلف ایران از جمله تهران، تبریز و مشهد شنیده شد
شامگاه دوشنبه و بامداد سهشنبه چهارم فروردین، تهران و مناطق مختلف ایران از جمله اصفهان، تبریز و مشهد هدف حمله هوایی قرار گرفتند.
بر اساس پیام مخاطبان ایراناینترنشنال، چند نقطه در چابهار و تاسیسات نیروی دریایی در کنارک هدف قرار گرفتند.
شامگاه دوشنبه نیز صدای انفجار در دزفول و شهرک صنعتی اندیمشک به گوش رسید.
یکی از مخاطبان در پیامی گفت بامداد سهشنبه صدای انفجار شدید در کوی سیدی مشهد شنیده شد.
صدای چندین انفجار در رامهرمز بین ساعت ۰۴:۳۰ تا ۵ بامداد سهشنبه به گوش رسید.
ساعت ۲ بامداد سهشنبه پنج انفجار شدید در تبریز رخ داد؛ شدت انفجارها باعث لرزش ساختمانها شد.
دوشنبه شب و بامداد سهشنبه صدای انفجار در مناطقی از تهران از جمله ستارخان و تجریش شنیده شد.