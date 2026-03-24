ساختمان اپتیک صاایران متعلق به وزارت دفاع جمهوری اسلامی منهدم شد
ویدیویی که صفحه «وحید آنلاین» منتشر کرده نشان میدهد ساختمان اپتیک صاایران متعلق به وزارت دفاع جمهوری اسلامی روز سهشنبه در اثر حملات منهدم شده است.
ویدیویی که صفحه «وحید آنلاین» منتشر کرده نشان میدهد ساختمان اپتیک صاایران متعلق به وزارت دفاع جمهوری اسلامی روز سهشنبه در اثر حملات منهدم شده است.
دولت سوئد صدور و تمدید ویزاهای کوتاهمدت برای برخی کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم را متوقف کرده است؛ تصمیمی که به گفته مقامهای سوئدی در واکنش به پرونده اعدام یک شهروند سوئدی در ایران اتخاذ شده است.
بر اساس این تصمیم دیگر هیچ ویزای کوتاهمدت جدیدی برای کارکنان سفارت جمهوری اسلامی صادر نخواهد شد و ویزاهای فعلی نیز تمدید نمیشود.
این تصمیم به طور مشخص بر دو نفر از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی تاثیر میگذارد و به این معناست که اجازه اقامت آنها از ماه مه تمدید نخواهد شد.
دولت سوئد همچنین همزمان در اتحادیه اروپا برای اعمال تحریمهایی علیه افرادی که در روند قضایی منجر به صدور و اجرای حکم اعدام نقش داشتهاند، تلاش میکند. این تحریمها میتواند شامل ممنوعیت ورود به کشورهای اتحادیه اروپا باشد.
وزیر امور خارجه سوئد اعلام کرده است که این اقدامات تنها آغاز واکنشهای سوئد است و دولت این کشور گزینههای بیشتری را برای اقدامات احتمالی در آینده رد نمیکند.
زهرا حجت، رییس موسسه توانبخشی همدم در مشهد، بهدلیل مخالفت با استقرار نیروهای سپاه پاسداران در این مرکز و اعتراض به قرار دادن کودکان دارای معلولیت بهعنوان سپر انسانی، با ضربوشتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
زهرا حجت به «مادر ۴۰۰ دختر» معروف است.
نارندرا مودی، نخستوزیر هند، و دونالد ترامپ، رییسجمهور ایالات متحده، سهشنبه در یک تماس تلفنی درباره وضعیت خاورمیانه از جمله اهمیت باز نگه داشتن تنگه هرمز گفتوگو کردند.
این خبر را سرجیو گور، نماینده آمریکا در هند، و مودی در پستهای جداگانهای در شبکهایکساعلام کردند.
این نخستین تماس میان این دو رهبر از زمان آغاز حملات هماهنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در نهم اسفند است.
مودی در پست خود نوشت: «هند از کاهش تنش و بازگشت صلح در سریعترین زمان ممکن حمایت میکند. اطمینان از اینکه تنگه هرمز باز، امن و در دسترس باقی بماند، برای کل جهان ضروری است.»
مودی دوشنبه به پارلمان هند گفت که بحران خاورمیانه چالشهایی بیسابقه برای هند ایجاد کرده است.
یک مقام کاخ سفید تماس میان ترامپ و مودی را تایید کرد، اما درباره محتوای گفتوگو اظهارنظری نکرد.
در حالی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از آغاز مذاکرات میان تهران و واشینگتن خبر داده، گزارشهای رسیده از مخاطبان ایراناینترنشنال حاکی از آن است که حملات به مواضع جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.
شهروندان سهشنبه چهارم فروردین با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال خبر دادند نقاط مختلف کشور هدف حمله قرار گرفته است.
بر اساس پیامهای ارسالی، در شهرهای تبریز، قروه، اسلامشهر، فردیس، شاهینشهر، شیراز، خرمشهر، بندر کنگان، نجفآباد، کنارک، برازجان، بندر دیر، بوشهر، چابهار، مشهد، رامهرمز، مهرویلای کرج و همچنین در مرز شلمچه، صدای یک یا چند انفجار شنیده شده است.
همچنین مناطق مختلفی از پایتخت، از جمله منطقه ۱۴، تهرانسر، تهرانپارس، چیتگر، اکباتان و میدان رسالت هدف قرار گرفتند و صدای انفجار در این مناطق به گوش رسید.
یک مقام آمریکایی صبح چهارم فروردین در مصاحبه با پایگاه خبری سمافور اعلام کرد کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات متوقف نخواهد شد.
او افزود توقف پنج روزه حملات تنها شامل نیروگاههای ایران میشود و اهداف نظامی را در بر نمیگیرد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، هم گفت: «ما به حملات علیه جمهوری اسلامی با تمام توان ادامه میدهیم.»
حملات گسترده به اصفهان
استان اصفهان چهارم فروردین شاهد گستردهترین حملات بود و مناطق مختلف آن از سوی ارتش اسرائیل هدف قرار گرفت.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال از حمله به دانشگاه مالک اشتر شاهینشهر اصفهان خبر داد. حوالی خیابان مخابرات شاهینشهر نیز هدف قرار گرفت.
گزارشها حاکی از آن است که مناطقی در کنار جاده باغ رضوان و نیز محدوده پل چمران و کاوه، از دیگر اهداف حملات اسرائیل بودند.
ارتش اسرائیل کمی پس از این حملات اعلام کرد «مراکز تولیدی» جمهوری اسلامی در اصفهان هدف قرار گرفتهاند.
محل استقرار نیروها و تجهیزات نظامی حکومت
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال ویدیوهایی از استقرار تسلیحات و پرتابگرهای موشک جمهوری اسلامی در جادهها و تونلها خبر دادند.
شهروندی از مسیر اندیمشک به خرمآباد و مسیرهای اطراف ویدیو ارسال کرد. در برخی ویدیوها نیز کانتینرهایی در تونلها به چشم میخورند.
یک شهروند در پیام خود به یک ایست بازرسی خالی از مامور در تهران اشاره کرد و گفت: «سرکوبگرانی که مردم را میکشتند، از ترس پهپادهای اسرائیل فرار کرده و پنهان شدهاند.»
یکی از مخاطبان نیز خبر داد پایگاه بسیج کمالشهر کرج واقع در بلوار عجمیان تخلیه شده و نیروهای سرکوب و تجهیزاتشان در سولههایی در بلوار رضوانیه و سازمان فضای سبز شهرداری مستقر شدهاند.
در روزهای اخیر گزارشهای متعددی درباره استقرار نیروهای سرکوب و مقامهای جمهوری اسلامی در مدارس، مساجد، ورزشگاهها و مراکز درمانی منتشر شده است.
ناظران بر این باورند که حکومت ایران پس از آن که در حملات آمریکا و اسرائیل بخش بزرگی از توان تهاجمی و دفاعی خود را از دست داده، اکنون در پی استفاده بیشتر از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد عصر سهشنبه، موجی گسترده از حملات علیه مراکز تولیدی وابسته به حکومت را در اصفهان و چندین منطقه در ایران، به پایان رسانده است.
ارتش اسرائیل افزود که جزئیات این عملیات را اعلام خواهد کرد.
پیشتر نیز گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال و اخبار منتشر شده حاکی از چندین انفجار در مناطقی از اصفهان از جمله محدوده صاایران و صنایع اپتیک، نجفآباد، شاهینشهر و دانشگاه مالک اشتر بوده است.