خبرگزاری رویترز نوشت که لی جائهمیونگ، رییسجمهوری کره جنوبی سهشنبه چهارم فروردین از مردم این کشور خواست در واکنش به نگرانیها درباره تامین نفت و گاز به دنبال جنگ در خاورمیانه، به یک کارزار صرفهجویی در مصرف انرژی بپیوندند.
او همچنین اعلام کرد نهادهای دولتی استفاده از خودروهای سواری را کاهش خواهند داد و جلسه هیات دولت خواستار تصویب سریع یک بسته بودجه تکمیلی برای حمایت از افرادی شد که از وضعیت انرژی آسیب دیدهاند.
لی گفت: «زمان آن رسیده است که بهجای نگرانی درباره صرفهجویی، از منابع مالی دولت بهطور موثر استفاده شود.»
اورسولا فوندرلاین، رییس کمیسیون اروپا، با تاکید بر وخامت وضعیت در خاورمیانه و اثر گسترده بحران انرژی در جهان، گفت زمان آن رسیده است که برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه، مذاکرات با حکومت ایران آغاز شود.
او که برای یک توافق جدید میان اتحادیه اروپا و استرالیا به این کشور سفر کرده است، صبح سهشنبه چهارم فروردین پس از مراسم امضای توافق به رسانهها گفت که افزایش تنشها موجب بالا رفتن قیمت نفت و گاز و ایجاد فشار بر اقتصادها و جوامع مختلف شده و دستیابی به یک راهحل از طریق مذاکره «از اهمیت بالایی برخوردار» است.
فوندرلاین همچنین تلاشهای جمهوری اسلامی برای مسدود کردن تردد کشتیها در تنگه هرمز و حملات به کشتیهای تجاری غیرمسلح در خلیج فارس را «غیرقابل قبول» خواند و گفت این اقدامات «باید محکوم شود».
سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، اعلام کرد که این کشور تا حداکثر دو روز دیگر آزادسازی نفت از ذخایر مشترک با دیگر کشورهای تولیدکننده را آغاز میکند.
او بامداد سهشنبه چهارم فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ژاپن از پنجشنبه ششم فروردین برداشت از ذخایر دولتی معادل یک ماه مصرف نفت خام را آغاز خواهد کرد. ژاپن از هفته گذشته آزادسازی ذخایر نفتی بخش خصوصی را به میزان ۱۵ روز مصرف آغاز کرده بود.
تاکایچی در این پیام نوشت: «ما آزادسازی ذخایر بخش خصوصی را از ۱۶ مارس آغاز کردهایم و از ۲۶ مارس نیز آزادسازی ذخایر ملی را شروع خواهیم کرد. همچنین آزادسازی از ذخایر مشترک با کشورهای تولیدکننده نفت نیز قرار است در ادامه ماه مارس آغاز شود.»
طبق اعلام آژانس بینالمللی انرژی، سهم ژاپن از آزادسازی بیسابقه ذخایر نفتی که بهصورت هماهنگ و در واکنش به مسدود شدن انتقال نفت و گاز طبیعی از تنگه هرمز انجام میشود، در مجموع نزدیک به ۸۰ میلیون بشکه خواهد بود که عمدتا شامل نفت خام است.
علاوه بر این، حدود ۱۳ میلیون بشکه نفت، معادل هفت روز مصرف، بهطور مشترک در ژاپن با مشارکت کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت نگهداری میشود. توکیو در شرایط اضطراری اولویت دسترسی به این ذخایر را دارد.
تد کروز، سناتور جمهوریخواه آمریکا، گفت ممکن است طی شش ماه آینده دولتهای جدیدی در ایران، ونزوئلا و کوبا روی کار بیایند که خواهان روابط دوستانه با ایالات متحده باشند.
او بامداد سهشنبه چهارم فروردین، با انتشار ویدیویی از مصاحبهاش با پادکست «تریگرنومتری» در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که در صورت تحقق چنین سناریویی، این تحول میتواند «بزرگترین تغییر ژئوپلیتیکی از زمان سقوط دیوار برلین» باشد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، با اعلام اینکه شواهد فزایندهای مبنی بر ادامه حمایت اطلاعاتی روسیه از حکومت ایران وجود دارد، هشدار داد که این همکاری به بیثباتی بیشتر منجر خواهد شد و باید متوقف شود.
زلنسکی شامگاه دوشنبه سوم فروردین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که این نوع همکاری «بهوضوح مخرب» است و تنها به تشدید بحران میانجامد، در حالی که کشورهای مختلف در تلاشاند امنیت را تضمین و از گسترش بحران جلوگیری کنند.
او همچنین با اشاره به واکنش منفی بازار نسبت به جنگ جاری در خاورمیانه افزود که این وضعیت، شرایط تامین سوخت را در بسیاری از کشورها بهطور قابل توجهی پیچیدهتر کرده است.
رییسجمهوری اوکراین در ادامه گفت روسیه با کمک به بقای جمهوری اسلامی و افزایش دقت حملات آن، در عمل به طولانیتر شدن جنگ دامن میزند و تاکید کرد که این اقدام باید با واکنش جهانی روبهرو شود.