خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک منبع نظامی در دولت آمریکا اعلام کرد که ۱۰۰۰ نیروی نظامی از لشکر ۸۲ هوابرد ایالات متحده در روزهای آینده به خاورمیانه اعزام می‌شود.

آسوشیتدپرس در خبری کوتاه که بامداد چهارشنبه پنجم فروردین انتشار یافت، نوشت که این نیرو شامل یک گردان از تیم رزمی تیپ اول است که همراه با سرلشکر براندون تگنمایر، فرمانده لشکر، و ستاد فرماندهی آن راهی ماموریت خواهد شد.

حدود پنج ساعت پیش از اعلام این خبر، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده بود که انتظار می‌رود ایالات متحده هزاران نیروی نظامی آمریکایی دیگر از یگان نخبه «لشکر ۸۲ هوابرد» به خاورمیانه اعزام کند.

این یگان به‌عنوان نیروی واکنش سریع ارتش شناخته می‌شود و معمولا می‌تواند در زمان کوتاهی مستقر شود.

پیش‌تر اعلام شده بود که هزاران تفنگدار دریایی و ملوان هفته گذشته سوار بر یک ناو تهاجمی آبی-خاکی به همراه یگان اعزامی تفنگداران دریایی و ناوهای جنگی همراه آن، به منطقه اعزام شدند.

در حالی که یگان‌های تفنگداران دریایی برای ماموریت‌هایی از جمله پشتیبانی از سفارت‌های آمریکا، تخلیه غیرنظامیان و امدادرسانی در بلایای طبیعی آموزش دیده‌اند، نیروهای لشکر ۸۲ هوابرد برای پرش با چتر در مناطق متخاصم یا مورد مناقشه و در اختیار گرفتن مناطق استراتژیک مانند فرودگاه‌ها آموزش دیده‌اند.