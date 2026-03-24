کانادا تلاشهای اسرائیل برای اشغال جنوب لبنان را محکوم کرد
وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرد که این کشور برنامههای اسرائیل برای اشغال سرزمینهای جنوب لبنان را به شدت محکوم میکند.
این وزارتخانه با انتشار بیانیهای کوتاه در حساب کاربریاش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان نباید نقض شود. حملات حزبالله به اسرائیل باید متوقف شود و آنها باید خلع سلاح شوند.»
کانادا در این بیانیه از همه طرفهای درگیر در جنگ خواست که از غیرنظامیان محافظت کنند، از حمله به زیرساختها، کارکنان بهداشتی و نیروهای حافظ صلح بپرهیزند و مطابق با قوانین بینالمللی عمل کنند.