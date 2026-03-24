ادامه حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی؛ از سایتهای موشکی تا مراکز اطلاعاتی
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد در طول شبانهروز گذشته، سایتهای موشکی در غرب و مرکز ایران و همچنان مواضع حکومت در تهران را هدف قرار داده است.
در این بیانیه آمده است: «در چارچوب این حملات، چند مقر مرکزی رژیم تروریستی ایران مورد هدف قرار گرفت؛ از جمله دو مقر وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مقر دیگری متعلق به وزارت اطلاعات.»
انبارهای تسلیحات و سامانههای پدافند هوایی از دیگر اهداف این عملیات بودند. ارتش اسرائیل هدف از این حملات را «گسترش برتری هوایی نیروی هوایی در آسمان ایران» عنوان کرد.
در ادامه بیانیه آمده است: «در طول شب، نیروی هوایی در غرب و مرکز ایران بیش از ۵۰ هدف را مورد حمله قرار داد که از جمله آنها، سایتهایی بود که برای پرتاب و ذخیرهسازی موشکهای بالستیک مورد استفاده قرار میگرفتند.»