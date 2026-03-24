تردید گسترده در آلمان نسبت به پذیرش پناهجویان بیشتر از ایران
با افزایش تنشها در جنگ ایران، بحث درباره احتمال ورود موج جدیدی از پناهجویان از این کشور در آلمان شدت گرفته است.
نتایج یک نظرسنجی که توسط موسسه Forsa به سفارش نشریه «اشترن» و شبکه «آرتیال» انجام شده، نشان میدهد اکثریت قابل توجهی از شهروندان آلمان نسبت به توان کشورشان برای پذیرش پناهجویان بیشتر از ایران تردید دارند.
بر اساس یافتههای این پیمایش، ۷۳ درصد از پاسخدهندگان معتقدند آلمان قادر نیست بهخوبی از عهده پذیرش شمار بیشتری از پناهجویان ایرانی برآید.