‏لارس کلینگ‌بایل، معاون صدراعظم و وزیر دارایی آلمان، با اشاره به افزایش شدید قیمت سوخت در پمپ‌بنزین‌های این کشور نسبت به سایر کشورهای اروپایی، این وضعیت را «یک سوءاستفاده دیوانه‌وار» خواند.

او گفت به‌تدریج روشن‌تر می‌شود شرکت‌های نفتی در تلاش‌اند از شرایط جنگی برای کسب سود بیشتر بهره‌برداری کنند.

کلینگ‌بایل افزود: «به همین دلیل، ما وظیفه داریم از نظر سیاسی با این مساله مقابله کنیم.»