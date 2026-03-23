فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، دوشنبه سوم فروردین ماه اعلام کرد شامگاه یک‌شنبه با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، صحبت و نگرانی‌های خود را درباره حملات به نیروگاه‌های ایران، منتقل کرده است.

مرتس از تصمیم ترامپ برای تعویق حمله به نیروگاه‌های ایران قدردانی کرد و افزود که این تصمیم اکنون امکان تماس فوری و مستقیم با مقامات ارشد جمهوری اسلامی را نیز فراهم می‌کند.

او همچنین گفت: «هنوز به مرحله گفت‌وگو با آمریکا برای اقدام مشترک در مورد تنگه هرمز نرسیده‌ایم ولی به ترامپ گفتم حاضریم کمک کنیم که آتش‌بس برقرار شود. البته مسیر دشواری است چون اسرائیل هم باید موافق باشد.»