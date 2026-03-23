ترامپ: حکومت ایران خواهان توافق است
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه سوم فروردین گفت که جمهوری اسلامی خواستار توافق است: «ما هم میخواهیم توافق کنیم.»
ترامپ گفت که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه او و جرد کوشنر، دامادش، با ایرانیها مذاکره کردهاند.
او تاکید کرد: «به نکات مهمی برای توافق رسیدهایم و امیدوارم این موضوع حلوفصل شود.»
ترامپ درباره گفتوگوها با جمهوری اسلامی گفت: «اسرائیل از آنچه داریم بسیار خوشحال خواهد شد. اگر توافق داشته باشیم، خیلی آسان میتوانیم خودمان اورانیوم غنیشده را بگیریم.»
رییسجمهوری آمریکا درباره این مذاکرات گفت: آنان تماس گرفتند. من تماس نگرفتم.»