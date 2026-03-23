اسرائیل از شناسایی و رهگیری موشکهای شلیکشده از ایران خبر داد
ارتش اسرائیل اعلام کرد موشکهایی را که از ایران شلیک شده بودند، شناسایی و رهگیری کرده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد موشکهایی را که از ایران شلیک شده بودند، شناسایی و رهگیری کرده است.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی مجموعهای از خواستهها را برای پایان جنگ ارائه کرده است. این درخواستها در چارچوب «مذاکرات غیرمستقیم» که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرده بود، مطرح شدهاند.
طبق این گزارش، مقامهای جمهوری اسلامی به دنبال تضمینهای محکم هستند که درگیریها دوباره از سر گرفته نشود و همچنین طرح جدیدی برای تنگه هرمز پیشنهاد میکنند که عملا آن را تحت کنترل ایران قرار دهد.
کانال ۱۲ همچنین افزود تهران خواستار تعطیلی پایگاههای نظامی آمریکا در سراسر منطقه و دریافت غرامت مالی برای خسارتهای وارد شده در جریان جنگ است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه سوم فروردین گفت که جمهوری اسلامی خواستار توافق است و آمریکا نیز تمایل دارد به توافق برسد.
او افزود در دورهای اخیر مذاکرات، گفتوگوهایی سازنده برای رسیدن به راهحلی جامع با هدف پایان جنگ انجام شده است.
در مقابل، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، این اظهارات را تکذیب کرد.
گفتوگو با مرضیه حسینی و مریم رحمتی، خبرنگاران ایراناینترنشنال
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد شامگاه دوشنبه سوم فروردین، مناطقی در قائمیه اصفهان هدف حملات گسترده و پی در پی جنگندهها قرار گرفته است.
در این ویدیو صدای شادی و خنده شهروندان شنیده میشود.
مهدی مهدویآزاد در برنامه «چشمانداز» دوشنبه سوم فروردین گفت: «دونالد ترامپ فاش کرده دولت آمریکا بهصورت محرمانه در حال مذاکراتی عمیق با یکی از رهبران جمهوری اسلامی است و تاکنون به توافقات مهمی نیز رسیدهاند.»
او افزود: «بهنظر میرسد این مقام مجتبی خامنهای نیست و او از روند تصمیمگیری کنار گذاشته شده است.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبر داد که عباس عراقچی، دوشنبه سوم فروردین با همتایان خود در کشورهای جمهوری آذربایجان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، روسیه، عمان و کره جنوبی بهصورت تلفنی گفتوگو کرده است.
عراقچی در این تماسها «ناامنی در منطقه و تنگه هرمز را نتیجه مستقیم حملات آمریکا و اسرائیل» دانست.