کانال ۱۲ اسرائیل: خواستههای تهران برای توافق شامل تعطیلی پایگاههای آمریکا در منطقه است
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی مجموعهای از خواستهها را برای پایان جنگ ارائه کرده است. این درخواستها در چارچوب «مذاکرات غیرمستقیم» که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرده بود، مطرح شدهاند.
طبق این گزارش، مقامهای جمهوری اسلامی به دنبال تضمینهای محکم هستند که درگیریها دوباره از سر گرفته نشود و همچنین طرح جدیدی برای تنگه هرمز پیشنهاد میکنند که عملا آن را تحت کنترل ایران قرار دهد.
کانال ۱۲ همچنین افزود تهران خواستار تعطیلی پایگاههای نظامی آمریکا در سراسر منطقه و دریافت غرامت مالی برای خسارتهای وارد شده در جریان جنگ است.