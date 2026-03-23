بر اساس گزارش مخاطبان ایران اینترنشنال، صبح یک‌شنبه دوم فروردین، صدای دو انفجار در محدوده گلستان در اهواز شنیده شد و همزمان صدای پرواز جنگنده‌ها در شهرستان پارسیان در استان هرمزگان شنیده شد.

یک مخاطب گفت یک‌شنبه ساعت ۱۱ صبح، صدای انفجار در شهر اراک شنیده شد و یک مخاطب دیگر نیز گفت که روزانه بیش از ۲۰ بار صدای عبور جنگنده‌ها در آسمان استان ایلام شنیده می‌شود.

بر اساس پیام‌های مخاطبان، از شامگاه شنبه تا صبح یک‌شنبه، شهر بوشهر حدود ۱۰ بار هدف حملات جنگنده‌ها قرار گرفت و صبح یک‌شنبه نیز اطراف سپاه الغدیر این شهر با چهار پرتابه بمباران شد. شهروندان موج ناشی از این انفجارها را «شدید» عنوان کردند.

انفجارهای مهیب در اصفهان

ویدیوها و تصاویر که به ایران‌اینترنشنال رسیده، ستون‌های دود ناشی از حمله هوایی به منطقه هوانیروز اصفهان و مقر سپاه صاحب‌الزمان این شهر اصفهان در صبح یک‌شنبه را نشان می‌دهد.

همچنین رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی اصفهان در همین ساعات خبر دادند.

دیگر گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، از حمله به پایگاه موشکی شهر یزد در حدود ۷ صبح یک‌شنبه، شنیده شدن صدای جنگنده‌ها حوالی ساعت ۶ صبح در قشم، پرواز متعدد جنگنده‌ها در ارتفاع پایین در همدان و آجین، شهر کوچکی در همین استان، حوالی ساعت ۴ بامداد، حکایت دارد

« ۴۷ سال است که برای زندگی می‌جنگیم»

یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال گفت: «ما فقط دو سه هفته نیست که در جنگ هستیم. ما به‌خاطر جمهوری اسلامی ۴۷ است که برای زندگی می‌جنگیم.»

شهروند دیگری از استان البرز با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال، برخاستن دود سیاه را ناشی از انفجارهای مهیب در محله باغستان کرج توصیف کرد.

قطعی برق در برخی مناطق

به گفته شهروندان، یکی از پیامدها حملات شامگاه شنبه یکم و یک‌شنبه دوم فروردین به استان البرز، قطعی برق در برخی مناطق این استان بود.

‌بر اساس گزارش‌های دریافتی، بامداد یک‌شنبه در رشت، مرکز استان گیلان، صدای انفجار شنیده شده و به گفته منابع محلی برق برخی مناطق این شهر برای دقایقی قطع شده است.

این گزارش‌های شهروندی در شرایطی برای ایران‌اینترنشنال و دیگر منابع رسانه‌ای ارسال می‌شود که دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی بسیار محدود است و جمهوری اسلامی محدودیت‌های شدید و فزاینده‌ای در زمینه دسترسی به اینترنت و دیگر وسایل ارتباطی اعمال کرده است.

وب‌سایت نت‌بلاکس که اختلال‌های اینترنتی در جهان را رصد می‌کند، صبح یک‌شنبه دوم فروردین اعلام کرد با گذشت ۵۲۸ ساعت از قطع اینترنت در ایران، این کشور وارد بیست‌وسومین روز قطع ارتباط با جهان شده و خاموشی اینترنتی تحمیل‌شده از سوی حکومت اکنون در چهارمین هفته خود قرار دارد.

بر اساس این گزارش، ادامه این محدودیت بر رنج ناشی از شرایط جنگی برای میلیون‌ها شهروند غیرنظامی که در این وضعیت از دسترسی به منابع مستقل اطلاع‌رسانی و هشدار محروم مانده‌اند، افزوده است.