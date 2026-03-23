دود و انفجار در چند شهر؛ گزارشهای شهروندان از حملات و استقرار نیروهای امنیتی
گزارشهای دریافتی از شهروندان در چند شهر ایران از وقوع انفجارهای شدید، مشاهده دود و افزایش حضور نیروهای امنیتی در صبح دوشنبه حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، در تهران حوالی ساعت ۰۷:۰۰ صبح دود ناشی از انفجار در محدوده پایینتر از اقدسیه مشاهده شده است. همچنین در منطقه ۱۷، در پارکینگ مجموعه ورزشی شهدای این منطقه (استخر آدم و حوا)، ونهای یگان ویژه و چادرهای نیروی انتظامی مستقر شدهاند که نشاندهنده افزایش تدابیر امنیتی در پایتخت است.
در شیراز، شهروندان از شنیده شدن صدای یک انفجار بسیار شدید در ساعت ۰۶:۵۵ صبح خبر دادهاند. در تبریز نیز گزارش شده که حوالی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد صدای انفجار شدیدی در شهر شنیده شده است.
در ورامین، به گفته شاهدان، پایگاه بسیج در منطقه خیرآباد در ساعت حدود ۰۵:۱۰ بامداد هدف حمله قرار گرفته است. همزمان در گرمدره نیز گزارش شده که پایگاه انارکی سپاه و پادگان گرمدره جنوبی طی ۷ تا ۸ نوبت بمباران شدهاند.