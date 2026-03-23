گزارشهای دریافتی از شهروندان در نقاط مختلف ایران از تداوم شنیده شدن صدای انفجار و پرواز جنگندهها در ساعات بامداد دوشنبه سوم فروردین حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، در کرج حوالی ساعت ۰۳:۱۰ بامداد صدای پرواز جنگندهها همراه با چندین انفجار در سطح شهر شنیده شده است. همچنین در گرمدره، در نزدیکی کرج، شهروندان از وقوع «بمباران سنگین» در ساعت حدود ۰۵:۱۵ بامداد خبر دادهاند.
در شرق تهران، ساکنان تهرانپارس نیز در حدود ساعت ۰۵:۱۵ بامداد از شنیده شدن صدای جنگندهها و چند انفجار دوردست خبر دادهاند. در دماوند نیز گزارش شده که بین ساعت ۰۳:۰۰ تا ۰۶:۰۰ بامداد چندین انفجار شدید در منطقه شنیده شده است که نشاندهنده تداوم این وضعیت در بازه زمانی چندساعته است.
در غرب کشور، در الیگودرز، حوالی ساعت ۰۴:۰۰ بامداد صدای عبور جنگندهها گزارش شده و در اندیمشک نیز شهروندان از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی شهر در حدود ساعت ۰۵:۰۰ بامداد خبر دادهاند.
در کنار این تحرکات، گزارشهایی از افزایش تدابیر امنیتی نیز منتشر شده است. در رامهرمز، ایست بازرسی روزانه در مسیر جاده بهبهان به سمت فلکه سیلو برقرار شده است. همچنین در مشهد، ساکنان منطقه ۲ گزارش دادهاند که نیروهای بسیج شبها در یک ساختمان دوطبقه در کوچه ابوطالب ۶۶ مستقر میشوند.
گزارشهای تازه دریافتی از شهروندان در چند شهر ایران از ادامه وقوع انفجارهای پیاپی، فعالیت پدافند هوایی و افزایش تدابیر امنیتی در بامداد دوشنبه حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، در تهران حوالی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد صدای انفجار شدید و سپس فعالیت گسترده پدافند در اطراف لویزان شنیده شده است. در فاصله کوتاهی پس از آن، حدود ساعت ۰۳:۱۵ بامداد، سه انفجار شدید در شمالشرق تهران و حوالی دانشگاه امام حسین گزارش شده است.
همزمان، شهروندان در منطقه ازگل نیز از شنیده شدن صدای انفجار شدید همراه با لرزش خبر دادهاند. در نیاوران نیز گزارشهایی از شنیده شدن صدای انفجار در محدوده فرمانیه یا کامرانیه در همان ساعات اولیه بامداد منتشر شده است. همزمانی این رویدادها در چند نقطه از شمال و شمالشرق تهران، از شدت و گستردگی تحرکات در این مناطق حکایت دارد.
در ارومیه، شاهدان از وقوع انفجار در منطقه بهداری در بامداد دوشنبه خبر دادهاند که به دنبال آن برق در این محدوده بهطور کامل قطع شده است.
در بوشهر نیز گزارشها از چندین انفجار شدید در نزدیکی پایگاه هوایی و فرودگاه حکایت دارد که به گفته شهروندان موجب لرزش گسترده در سطح شهر شده است. همچنین در ساعات ۰۳:۳۴ و ۰۳:۳۶ بامداد، انفجارهای شدید دیگری در این شهر گزارش شده که نشاندهنده تداوم این وضعیت در بازه زمانی کوتاه است.
در رامهرمز، شهروندان از برقراری ایست بازرسی در محدوده بین میدان سلمان فارسی و بلوار خلیج خبر دادهاند که نشانهای از افزایش کنترلهای امنیتی در این منطقه است.
همچنین در آجین گزارش شده که روز یکشنبه بهداری شهر تخلیه شده و نیروها و تجهیزات امنیتی به داخل آن منتقل شدهاند. این اقدام به گفته شاهدان در منطقهای حساس و پرجمعیت صورت گرفته و نگرانیهایی را در میان ساکنان ایجاد کرده است.
گزارشهای دریافتی از شهروندان در نقاط مختلف ایران حاکی از ادامه انفجارها، حملات به برخی اهداف و افزایش تحرکات امنیتی در بامداد دوشنبه است.
بر اساس این گزارشها، در هشتگرد، ساکنان شهر جدید از شنیده شدن صدای انفجار از راه دور در ساعات بامداد دوشنبه خبر دادهاند. در نزدیکی این منطقه، در بیدگنه نیز حوالی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد انفجاری سنگین گزارش شده است.
در یزد، شاهدان اعلام کردهاند که حدود ساعت ۰۱:۲۰ بامداد، سایتی منتسب به سپاه پاسداران در پشت پارک کوهستان هدف حمله قرار گرفته است. در خرمآباد نیز گزارش شده که حوالی ساعت ۰۰:۳۰ بامداد یک منزل مسکونی در پی حمله تخریب شده است؛ جزئیات بیشتری درباره تلفات احتمالی منتشر نشده است.
در استان البرز، شهروندان در نظرآباد از شنیده شدن صدای عبور جنگندهها در ارتفاع پایین در ساعت حدود ۰۳:۰۰ بامداد خبر دادهاند. همچنین در فردیس، دو صدای انفجار از فاصله دور در بامداد دوشنبه گزارش شده است.
در گرمدره نیز به گفته شاهدان، حوالی ساعت ۰۳:۱۰ بامداد انفجاری شدید در عمق پادگان قدیری رخ داده است.
در شمال کشور، در چمستان، گزارشها از ادامه تجمعهای شبانه در محدودهای پس از میدان اصلی شهر حکایت دارد. همچنین گفته شده در طول روز ایستهای کنترلی در این منطقه برقرار بوده که نشاندهنده افزایش تدابیر امنیتی است.
گزارشهای دریافتی از شهروندان در نقاط مختلف ایران حاکی از وقوع انفجار، تحرکات نظامی و برخی تغییرات امنیتی در چند شهر طی شامگاه یکشنبه و بامداد دوشنبه است. این گزارشها که از سوی شاهدان عینی ارسال شده، تصویری از وضعیت میدانی در مناطق مختلف ارائه میدهد.
بر اساس این گزارشها، در تهران گفته شده نیروهای مستقر در ایستهای بازرسی از مسجد امام سجاد در محدوده اشرفی اصفهانی بهعنوان محل استراحت استفاده میکنند.
در شاهینشهر، شاهدان از شنیده شدن سه صدای انفجار شدید در شامگاه یکشنبه خبر دادهاند که به گفته آنها باعث لرزش شیشهها شده است. گزارش مشابهی از بندرعباس نیز منتشر شده، جایی که حوالی ساعت ۲۱:۳۰ یک موج انفجار شدید در سطح شهر احساس شده و لرزش گستردهای ایجاد کرده است.
در استان البرز، شهروندان در محمدشهر کرج اعلام کردهاند که پس از نیمهشب صدای پرواز جنگندهها در ارتفاع پایین شنیده شده است. همچنین در ساعت حدود ۰۳:۳۰ بامداد، به گفته شاهدان، تاسیسات مرتبط با بالگرد در شهرک ناز فردیس هدف حمله قرار گرفته است.
در کاشمر نیز گزارش شده که زندان این شهر تخلیه و زندانیان به گناباد منتقل شدهاند. درباره دلایل این جابهجایی توضیحی ارائه نشده است.
در جنوب کشور، شهروندان بندر دیر از وقوع شش انفجار شدید حوالی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد دوشنبه خبر دادهاند که لرزش ناشی از آن در بندر کنگان نیز احساس شده است. همزمان، در قزوین نیز گزارشهایی از شنیده شدن صدای جنگندهها در حدود ساعت ۰۳:۰۰ بامداد منتشر شده است.
در بیستوسومین روز جنگ، همزمان با یکشنبه دوم فروردین حملات گسترده به نقاط مختلف ایران ادامه یافت و طبق گزارشهای مردمی، مناطقی در استانهای تهران، البرز، ایلام، بوشهر، خوزستان، هرمزگان، مرکزی و اصفهان هدف قرار گرفتند.
بر اساس گزارش مخاطبان ایران اینترنشنال، صبح یکشنبه دوم فروردین، صدای دو انفجار در محدوده گلستان در اهواز شنیده شد و همزمان صدای پرواز جنگندهها در شهرستان پارسیان در استان هرمزگان شنیده شد.
یک مخاطب گفت یکشنبه ساعت ۱۱ صبح، صدای انفجار در شهر اراک شنیده شد و یک مخاطب دیگر نیز گفت که روزانه بیش از ۲۰ بار صدای عبور جنگندهها در آسمان استان ایلام شنیده میشود.
بر اساس پیامهای مخاطبان، از شامگاه شنبه تا صبح یکشنبه، شهر بوشهر حدود ۱۰ بار هدف حملات جنگندهها قرار گرفت و صبح یکشنبه نیز اطراف سپاه الغدیر این شهر با چهار پرتابه بمباران شد. شهروندان موج ناشی از این انفجارها را «شدید» عنوان کردند.
انفجارهای مهیب در اصفهان
ویدیوها و تصاویر که به ایراناینترنشنال رسیده، ستونهای دود ناشی از حمله هوایی به منطقه هوانیروز اصفهان و مقر سپاه صاحبالزمان این شهر اصفهان در صبح یکشنبه را نشان میدهد.
همچنین رسانههای ایران از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی اصفهان در همین ساعات خبر دادند.
دیگر گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال، از حمله به پایگاه موشکی شهر یزد در حدود ۷ صبح یکشنبه، شنیده شدن صدای جنگندهها حوالی ساعت ۶ صبح در قشم، پرواز متعدد جنگندهها در ارتفاع پایین در همدان و آجین، شهر کوچکی در همین استان، حوالی ساعت ۴ بامداد، حکایت دارد
« ۴۷ سال است که برای زندگی میجنگیم»
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت: «ما فقط دو سه هفته نیست که در جنگ هستیم. ما بهخاطر جمهوری اسلامی ۴۷ است که برای زندگی میجنگیم.»
شهروند دیگری از استان البرز با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، برخاستن دود سیاه را ناشی از انفجارهای مهیب در محله باغستان کرج توصیف کرد.
قطعی برق در برخی مناطق
به گفته شهروندان، یکی از پیامدها حملات شامگاه شنبه یکم و یکشنبه دوم فروردین به استان البرز، قطعی برق در برخی مناطق این استان بود.
بر اساس گزارشهای دریافتی، بامداد یکشنبه در رشت، مرکز استان گیلان، صدای انفجار شنیده شده و به گفته منابع محلی برق برخی مناطق این شهر برای دقایقی قطع شده است.
این گزارشهای شهروندی در شرایطی برای ایراناینترنشنال و دیگر منابع رسانهای ارسال میشود که دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی بسیار محدود است و جمهوری اسلامی محدودیتهای شدید و فزایندهای در زمینه دسترسی به اینترنت و دیگر وسایل ارتباطی اعمال کرده است.
وبسایت نتبلاکس که اختلالهای اینترنتی در جهان را رصد میکند، صبح یکشنبه دوم فروردین اعلام کرد با گذشت ۵۲۸ ساعت از قطع اینترنت در ایران، این کشور وارد بیستوسومین روز قطع ارتباط با جهان شده و خاموشی اینترنتی تحمیلشده از سوی حکومت اکنون در چهارمین هفته خود قرار دارد.
بر اساس این گزارش، ادامه این محدودیت بر رنج ناشی از شرایط جنگی برای میلیونها شهروند غیرنظامی که در این وضعیت از دسترسی به منابع مستقل اطلاعرسانی و هشدار محروم ماندهاند، افزوده است.
مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهای خود درباره آخرین دور از حملات به ایران گزارش دادند:
ساعت ۶:۲۰ صبح جنگندهها در آسمان چابهار پرواز کردند.
ساعت ۷:۳۵ صبح صدای مداوم جنگندهها و چند انفجار با فاصله زمانی در اهواز شنیده شد.
ساعت ۱:۱۵ تا ۱:۴۵ بامداد در بوشهر حدود ۷ تا ۸ انفجار به گوش رسید.
ساعت ۱:۱۶ بامداد صدای انفجار در محدوده عالیشهر گورک بوشهر شنیده شد.
در بوشهر ساعت ۶:۳۰ صبح دو انفجار رخ داد که یکی در محدوده سپاه بود.
ساعت ۷ صبح پایگاه موشکی یزد هدف بمباران قرار گرفت.
در رشت ساعت ۴:۴۰ بامداد صدای انفجار به گوش رسید و برق برخی مناطق برای دقایقی قطع شد.