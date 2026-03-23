ارزش جهانی دلار با تشدید تنشها در خاورمیانه افزایش یافت
با افزایش تنشها در خاورمیانه و کاهش تمایل سرمایهگذاران به ریسک، ارزش دلار آمریکا در معاملات دوشنبه در شرق آسیا تقویت شد.
شاخص دلار که ارزش این ارز را در برابر سبدی از ارزهای اصلی میسنجد، با رشد ۰.۰۸ درصدی به ۹۹.۶۲ رسید.
در مقابل، یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس همگی با کاهش ارزش مواجه شدند.
تحلیلگران میگویند افزایش قیمت انرژی و نگرانیهای تورمی باعث شده بانکهای مرکزی به سمت سیاستهای انقباضیتر حرکت کنند؛ عاملی که به تقویت دلار بهعنوان یک دارایی امن کمک کرده است.
در همین حال، برخی کارشناسان هشدار دادهاند در صورت تداوم درگیریها، روند تقویت دلار میتواند ادامه یابد و فشار بیشتری بر سایر ارزها وارد کند.