اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه سوم فروردین اعلام کرد تهران طی هفته‌های اخیر هیچ مذاکره یا گفت‌وگویی با ایالات متحده نداشته است.

او در پاسخ به پرسشی درباره عقب‌نشینی آمریکا از موضع تهدیدآمیز علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران گفت در روزهای گذشته پیام‌هایی از طریق برخی کشورهای دوست درباره درخواست واشینگتن برای مذاکره به‌منظور پایان دادن به جنگ دریافت شده است.

به گفته بقائی، این پیام‌ها «به‌نحو مقتضی و مطابق مواضع اصولی کشور» پاسخ داده شده‌اند.

او افزود در این پاسخ‌ها نسبت به پیامدهای هرگونه تعرض به زیرساخت‌های حیاتی ایران هشدار داده شده و تاکید شده است هرگونه اقدام علیه زیرساخت‌های انرژی ایران با «واکنش قاطع، فوری و موثر» نیروهای مسلح حکومت ایران روبه‌رو خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تاکید کرد موضع جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و شرایط پایان جنگ، «تغییری نکرده» است.