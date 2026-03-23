ارتش اسرائیل: دو موشک شلیکشده از سوی ایران به خاک لبنان اصابت کردند
ارتش اسرائیل دوشنبه سوم فروردین اعلام کرد دو فروند از موشکهایی که به گفته این نهاد، نیروهای جمهوری اسلامی شب گذشته بهسوی اسرائیل شلیک کردند، در خاک لبنان فرود آمدند.
در بیانیه منتشرشده، همچنین از حزبالله بهعنوان گروهی نام برده شده که بهجای دفاع از لبنان، در راستای منافع حکومت ایران عمل میکند و ورود آن به درگیریها، موجب به خطر افتادن شهروندان و ساکنان این کشور شده است.
این بیانیه تاکید کرد چنین حوادثی نشان میدهند درگیریهای منطقهای میتوانند پیامدهای مستقیمی برای مردم لبنان داشته باشند.