بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دوشنبه سوم فروردین گفت با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا گفت‌وگو کرده و افزود که ترامپ معتقد است «دستاوردهای جنگ می‌تواند به عنوان اهرم برای رسیدن به توافق با تهران» استفاده شود: «او معتقد است فرصتی دست داده تا از دستاوردهای چشمگیر ارتش اسرائیل و ارتش ایالات متحده استفاده کنیم و از طریق یک توافق، به اهداف جنگ دست یابیم. توافقی که منافع حیاتی ما را به‌طور کامل حفظ کند.»

نتانیاهو در ادامه گفت: «در عین حال، عملیات‌های ما هم در ایران و هم در لبنان ادامه دارد. برنامه موشکی و هسته‌ای را هدف قرار داده‌ایم و همچنان ضربات سنگینی به حزب‌الله وارد می‌کنیم. تنها چند روز پیش نیز دو تن دیگر از عوامل هسته‌ای ایران را حذف کردیم و این روند همچنان ادامه دارد.»

او تاکید کرد که اسرائیل در هر شرایطی، از منافع حیاتی خود «قاطعانه» محافظت خواهد کرد.