سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا: تنگه هرمز را «هوشمندانه و مقتدرانه» کنترل میکنیم
سخنگوی قرارگاه مرکزی «خاتمالانبیا» سپاه پاسداران گفت که جمهوری اسلامی «ابتکار عمل» را در خلیج فارس و آبهای سرزمینی عمان در دست دارد و تنگه هرمز را «هوشمندانه و مقتدرانه» کنترل میکند.
به گفته این سخنگو، بهدلیل «تسلط و قدرت کافی جمهوری اسلامی»، نیازی به مینگذاری در خلیج فارس نخواهد بود و بنا بر ضرورت، از هر امکانی برای تامین امنیت استفاده خواهد شد.
او در ادامه گفت: «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، با تسلط بر آمریکا و اسرائیل و با همکاری کشورهای منطقه، قادر به تامین امنیت خلیج فارس هستند و کشورهای فرامنطقهای حق دخالت در این حوزه را ندارند.»