دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دوشنبه سوم فروردین گفت که جمهوری اسلامی خواستار توافق است و آمریکا نیز تمایل دارد به توافق برسد.

او افزود در دورهای اخیر مذاکرات، گفت‌وگوهایی سازنده برای رسیدن به راه‌حلی جامع با هدف پایان جنگ انجام شده است.

در مقابل، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، این اظهارات را تکذیب کرد.

گفت‌وگو با مرضیه حسینی و مریم رحمتی، خبرنگاران ایران‌اینترنشنال