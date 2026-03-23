ارتش اسرائیل دوشنبه سوم فروردین اعلام کرد موجی گسترده از حملات هوایی را در تهران به پایان رسانده که طی آن مجموعهای از مقرها، پایگاههای نهادهای امنیتی و سایتهای اصلی تولید تسلیحات، هدف قرار گرفتهاند.
بر اساس این بیانیه، نیروی هوایی اسرائیل در این عملیات بیش از ۱۰۰ بمب را بهکار گرفته و اهدافی از جمله پایگاه «نیروی قدس» - که بهعنوان مرکز هماهنگی فعالیتهای عملیاتی و اطلاعاتی سپاه پاسداران توصیف شده -، مقر پدافند هوایی سپاه پاسداران، و مقر نیروی زمینی سپاه پاسداران در یک مجتمع بزرگ نظامی در مرکز تهران را هدف قرار داده است.
در این حملات همچنین مقرهای اطلاعاتی نیروی قدس، یک سایت تولید موشکهای کروز دریایی وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی، و چندین مرکز تولیدی و تحقیقاتی در حوزههای الکترونیک، موشکهای بالستیک و کلاهکهای جنگی هدف قرار گرفتهاند.
ارتش اسرائیل این حملات را بخشی از مرحلهای توصیف کرده که با هدف تشدید ضربه به ساختارهای اصلی جمهوری اسلامی و توانمندیهای نظامی آن انجام میشود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با تاکید بر اینکه گفتوگوهای روز یکشنبه ۲ فروردین با جمهوری اسلامی، دوشنبه ۳ فروردین نیز ادامه پیدا خواهد کرد گفت که واشینگتن با یک رهبر بهگفته او عالیرتبه و مورد احترام گفتوگو کرده است که اداره امور را در دست دارد.
ترامپ بعدازظهر دوشنبه سوم فرودین و ساعتی پس از انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال درباره گفتوگو با جمهوری اسلامی و به تعویق انداختن حمله به نیروگاههای ایران، در فرودگاه فلوریدا در گفتوگو با خبرنگاران نامی از این «رهبر مورد احترام» نبرد اما تاکید کرد که این فرد مجتبی خامنهای، که در حال حاضر رهبر جمهوری اسلامی است، نبوده است.
او با اشاره به اینکه آمریکا خبری از مجتبی خامنهای دریافت نکرده است، افزود که نمیداند خامنهای زنده است یا نه اما تمایلی ندارد او کشته شود.
رییسجمهوری آمریکا گفت: « ما با کسی گفتوگو میکنیم که رهبر و مورد احترامترین فرد در حکومت است.»
ترامپ اضافه کرد که فرستاده ویژه او در خاورمیانه، استیو ویتکاف، و دامادش جرد کوشنر این گفتوگوها را انجام دادهاند.
ترامپ همچنین گفت که شکلی جدی از تغییر رژیم در ایران وجود خواهد داشت.
رییسجمهوری آمریکا افزود: «بسیاری از مقامات رژیم ایران کشته شدهاند و به صورت اتوماتیک تغییر رژیم رخ داده است.»
او گفت: «ما با رهبر جمهوری اسلامی صحبت نمیکنیم، بلکه با افرادی صحبت میکنیم که بهنظر میرسد اداره امور را در دست دارند، چون چیزهایی که گفتهاند در عمل هم اتفاق افتاده است.»
ترامپ افزود: «ما گروههای رهبری متعددی داشتیم. همه آنها کشته شدهاند. وضعیت بسیار خطرناکی است. خامنهای کشته شده است. پسر خامنهای هم در دسترس نیست و هیچکس نمیداند چه بر سر او آمده است.»
او گفت: «آنها هنوز برخی رهبران را دارند. چون ما گروه شماره یک، گروه شماره دو و گروه شماره سه را نابود کردیم. اما فکر میکنیم افرادی داریم که کارشان را خوب انجام خواهند داد.»
ترامپ افزود: « شاید یک رهبری مشترک شکل بگیرد. این امر میتواند به شکلی بسیار جدی از تغییر رژیم منجر شود.ممکن است رهبری شبیه آنچه در ونزوئلا دیدیم، پیدا کنیم.»
ترامپ در گفتوگوی روز دوشنبه خود با خبرنگاران گفت ایالات متحده گفتوگوهایی سخت و جدی با جمهوری اسلامی داشته و دو طرف بر سر نکات مهمی به توافق رسیدهاند.
او افزود: «ما گفتوگوهایی بسیار بسیار سخت و جدی داشتهایم. باید ببینیم به کجا میرسند. ما در نکات مهمی به توافق رسیدهایم؛ میتوانم بگویم تقریبا در همه موارد به توافق رسیدهایم. ما در ۱۵ مورد به توافق رسیدهایم.»
ترامپ تاکید کرد که جمهوری اسلامی خواستار این گفتوگو شده است نه واشینگتن.
رییسجمهوری آمریکا افزود: «آنها بسیار مایل به رسیدن به توافق هستند. ما هم دوست داریم به توافق برسیم. احتمالا امروز از طریق تلفن دوباره با هم صحبت خواهیم کرد.»
ترامپ گفت: «جمهوری اسلامی بهدنبال توافق است. شانس زیادی برای توافق داریم، ولی من هیچ تضمینی برای رسیدن به یک توافق نمیدهم.»
رییسجمهوری آمریکا افزود: «اگر این روند موفق شود، تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد.»
او همچنین در پاسخ به این پرسش که چگونه میخواهد اورانیوم غنیشده را به دست بیاورد، گفت: «خیلی ساده است. اگر به توافق برسیم، خودمان میرویم و آن را برمیداریم.»
ترامپ در عین حال افزود اگر مذاکرات شکست بخورد، آمریکا همچنان به بمباران ادامه خواهد داد.
تعویق حمله به نیروگاههای ایران
رییسجمهوری آمریکا، ساعاتی پیش از گفتوگو با خبرنگاران با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشیال، از مذاکرات «سازنده» با تهران خبر داده و اعلام کرده بود هرگونه حمله به نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران به مدت پنج روز به تعویق خواهد افتاد.
با این حال، پس از انتشار این پست، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و رسانههای وابسته به سپاه مذاکره با واشینگتن را تکذیب کردند.
ترامپ دوشنبه سوم فروردین در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «با خرسندی اعلام میکنم که ایالات متحده آمریکا و کشور ایران طی دو روز گذشته گفتوگوهای بسیار خوب و سازندهای درباره حلوفصل کامل و جامع خصومتهای ما در خاورمیانه داشتهاند.»
او افزود: «بر اساس لحن و فضای این مذاکرات عمیق، مفصل و سازنده که در طول هفته ادامه خواهد یافت، به وزارت جنگ دستور دادهام که هرگونه حمله نظامی علیه نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران را به مدت پنج روز به تعویق بیندازد.»
رییسجمهوری آمریکا تاکید کرد این تصمیم مشروط به «موفقیت دیدارها و گفتوگوهای جاری» است.
پیام ترامپ در تروث سوشال بهصورت کامل با حروف بزرگ انگلیسی منتشر شد. در پی اعلام خبر مذاکره تهران و واشینگتن، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، دوشنبه سوم فروردین ماه گفت که از مذاکرات میان آمریکا و حکومت ایران مطلع بوده است.
استارمر گفت که این کشور باید خود را برای ادامهدار بودن جنگ ایران و درگیری در خاورمیانه آماده کند؛ هرچند تاکید کرد در حال حاضر «نگرانی معناداری» درباره تامین انرژی وجود ندارد.
او در گفتوگو با یک کمیته پارلمانی افزود: «تمام تمرکز و انرژی ما باید بر کاهش سریع تنشها باشد، اما باید بر این مبنا برنامهریزی کنیم که این وضعیت ممکن است برای مدتی ادامه یابد، و بر همین اساس بعدازظهر امروز برنامهریزی خواهیم کرد.»
اشاره استارمر در این سخنان به نشست اضطراری با وزیرانش بود که امروز برگزار میشود.
نخستوزیر بریتانیا همچنین گفت: «با همکاری صنعت دفاعی، موشکهای دفاع هوایی را برای شرکای خلیج فارس میفرستیم و سیستمهای دفاع هوایی کوتاهبرد را به سرعت در بحرین مستقر میکنیم.»
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، دوشنبه سوم فروردین با هشدار نسبت به تشدید تنشها در منطقه، گفت که خاورمیانه در مرحلهای «بسیار خطرناک» قرار دارد و احتمال گسترش درگیریها به جنگی وسیعتر، هر روز افزایش مییابد.
السودانی، اسرائیل را به «شعلهور کردن جنگها، ایجاد فجایع انسانی و نقض قوانین بینالمللی» متهم کرد و هشدار داد ادامه تنشها ممکن است به هدف قرار گرفتن تاسیسات نفت و گاز منجر شود؛ امری که پیامدهای جدی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت.
او تاکید کرد: «عراق اجازه نخواهد داد خاک این کشور به عرصه تسویهحساب قدرتها تبدیل شود و همزمان تلاشهای دیپلماتیک برای نزدیک کردن دیدگاه طرفهای متخاصم را دنبال میکند.»
به گفته السودانی، روابط خوب بغداد با تهران و واشینگتن، امکان ایفای نقش میانجی را برای عراق فراهم کرده است.
نخستوزیر عراق همچنین گفت کشورش به راهحل نظامی باور ندارد و هشدار داد هرگونه مداخله نظامی برای حل مساله تنگه هرمز، با واکنش حکومت ایران روبهرو خواهد شد.
او حمله آمریکا به نیروهای حشد الشعبی را که به کشته و زخمی شدن تعدادی از این نیروها انجامید، بهشدت محکوم کرد.