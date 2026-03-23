ترامپ بعدازظهر دوشنبه سوم فرودین و ساعتی پس از انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال درباره گفت‌وگو با جمهوری اسلامی و به تعویق انداختن حمله به نیروگاه‌های ایران، در فرودگاه فلوریدا در گفت‌وگو با خبرنگاران نامی از این «رهبر مورد احترام» نبرد اما تاکید کرد که این فرد مجتبی خامنه‌ای، که در حال حاضر رهبر جمهوری اسلامی است، نبوده است.

او با اشاره به اینکه آمریکا خبری از مجتبی خامنه‌ای دریافت نکرده است، افزود که نمی‌داند خامنه‌ای زنده است یا نه اما تمایلی ندارد او کشته شود.

رییس‌جمهوری آمریکا گفت: « ما با کسی گفت‌وگو می‌کنیم که رهبر و مورد احترام‌ترین فرد در حکومت است.»

ترامپ اضافه کرد که فرستاده ویژه او در خاورمیانه، استیو ویتکاف، و دامادش جرد کوشنر این گفت‌وگوها را انجام داده‌اند.

ترامپ همچنین گفت که شکلی جدی از تغییر رژیم در ایران وجود خواهد داشت.

رییس‌جمهوری آمریکا افزود: «بسیاری از مقامات رژیم ایران کشته شده‌اند و به صورت اتوماتیک تغییر رژیم رخ داده است.»

او گفت: «ما با رهبر جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کنیم، بلکه با افرادی صحبت می‌کنیم که به‌نظر می‌رسد اداره امور را در دست دارند، چون چیزهایی که گفته‌اند در عمل هم اتفاق افتاده است.»

ترامپ افزود: «ما گروه‌های رهبری متعددی داشتیم. همه آنها کشته شده‌اند. وضعیت بسیار خطرناکی است. خامنه‌ای کشته شده است. پسر خامنه‌ای هم در دسترس نیست و هیچ‌کس نمی‌داند چه بر سر او آمده است.»

او گفت: «آنها هنوز برخی رهبران را دارند. چون ما گروه شماره یک، گروه شماره دو و گروه شماره سه را نابود کردیم. اما فکر می‌کنیم افرادی داریم که کارشان را خوب انجام خواهند داد.»

ترامپ افزود: « شاید یک رهبری مشترک شکل بگیرد. این امر می‌تواند به شکلی بسیار جدی از تغییر رژیم منجر شود.ممکن است رهبری شبیه آنچه در ونزوئلا دیدیم، پیدا کنیم.»

ترامپ در گفت‌وگوی روز دوشنبه خود با خبرنگاران گفت ایالات متحده گفت‌وگوهایی سخت و جدی با جمهوری اسلامی داشته و دو طرف بر سر نکات مهمی به توافق رسیده‌اند.

او افزود: «ما گفت‌وگوهایی بسیار بسیار سخت و جدی داشته‌ایم. باید ببینیم به کجا می‌رسند. ما در نکات مهمی به توافق رسیده‌ایم؛ می‌توانم بگویم تقریبا در همه موارد به توافق رسیده‌ایم. ما در ۱۵ مورد به توافق رسیده‌ایم.»

ترامپ تاکید کرد که جمهوری اسلامی خواستار این گفت‌وگو شده است نه واشینگتن.

رییس‌جمهوری آمریکا افزود: «آنها بسیار مایل به رسیدن به توافق هستند. ما هم دوست داریم به توافق برسیم. احتمالا امروز از طریق تلفن دوباره با هم صحبت خواهیم کرد.»

ترامپ گفت: «جمهوری اسلامی به‌دنبال توافق است. شانس زیادی برای توافق داریم، ولی من هیچ تضمینی برای رسیدن به یک توافق نمی‌دهم.»

رییس‌جمهوری آمریکا افزود: «اگر این روند موفق شود، تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد.»

او همچنین در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌خواهد اورانیوم غنی‌شده را به دست بیاورد، گفت: «خیلی ساده است. اگر به توافق برسیم، خودمان می‌رویم و آن را برمی‌داریم.»

ترامپ در عین حال افزود اگر مذاکرات شکست بخورد، آمریکا همچنان به بمباران ادامه خواهد داد.

تعویق حمله به نیروگاه‌های ایران

رییس‌جمهوری آمریکا، ساعاتی پیش از گفت‌وگو با خبرنگاران با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود، تروث‌سوشیال، از مذاکرات «سازنده» با تهران خبر داده و اعلام کرده بود هرگونه حمله به نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی ایران به ‌مدت پنج روز به تعویق خواهد افتاد.

با این حال، پس از انتشار این پست، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به سپاه مذاکره با واشینگتن را تکذیب کردند.

ترامپ دوشنبه سوم فروردین در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت: «با خرسندی اعلام می‌کنم که ایالات متحده آمریکا و کشور ایران طی دو روز گذشته گفت‌وگوهای بسیار خوب و سازنده‌ای درباره حل‌وفصل کامل و جامع خصومت‌های ما در خاورمیانه داشته‌اند.»

او افزود: «بر اساس لحن و فضای این مذاکرات عمیق، مفصل و سازنده که در طول هفته ادامه خواهد یافت، به وزارت جنگ دستور داده‌ام که هرگونه حمله نظامی علیه نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی ایران را به مدت پنج روز به تعویق بیندازد.»

رییس‌جمهوری آمریکا تاکید کرد این تصمیم مشروط به «موفقیت دیدارها و گفت‌وگوهای جاری» است.

پیام ترامپ در تروث سوشال به‌صورت کامل با حروف بزرگ انگلیسی منتشر شد. در پی اعلام خبر مذاکره تهران و واشینگتن، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت.