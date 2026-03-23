محسن رضایی با تهدید ترامپ: آخرین روزهای نجات آمریکا در حال پایان است
محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوشنبه سوم فروردین خطاب به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت: «زیرساخت ما را نزن. اگر زیرساخت ما را زدی، دیگر چشم در مقابل چشم نیست؛ سر در مقابل چشم است، دست و پا در مقابل چشم است. فلج میشوید و در خلیج فارس غرق میشوید. آخرین روزهای نجات آمریکا در حال پایان است.»
این فرمانده پیشین سپاه پاسداران گفت: «تا گرفتن همه خسارتها، برداشتن همه تحریمهای اقتصادی و دریافت یک تضمین حقوقی بینالمللی برای عدم مداخله آمریکا در مسائل ایران، جنگ ادامه دارد. این تصمیم ملت، رهبر و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است.»