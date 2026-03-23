مقر اطلاعات سپاه مراغه هدف قرار گرفت
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، دود سیاه انفجاری مهیب را پس از حمله به مقر اطلاعات سپاه مراغه در دوشنبه سوم فروردین نشان میدهد.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، دود سیاه انفجاری مهیب را پس از حمله به مقر اطلاعات سپاه مراغه در دوشنبه سوم فروردین نشان میدهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، دوشنبه سوم فروردین هشدار داد در صورت شکست مذاکرات با تهران، آمریکا به حملات خود ادامه خواهد داد.
ترامپ همچنین گفت اگر توافقی حاصل شود، تنگه هرمز «خیلی زود» بازگشایی خواهد شد.
رییسجمهوری آمریکا درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت که آنها توافق کردهاند سلاح هستهای نداشته باشند.
او گفت: «شاید در ایران هم رهبری مانند ونزوئلا پیدا کنیم.»
به گفته ترامپ، بسیاری از مقامات حکومت ایران کشته شدهاند و به صورت اتوماتیک، «تغییر رژیم رخ داده» است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه سوم فروردین در گفتوگو با خبرنگاران درباره مجتبی خامنهای، رهبر معرفی شده در ایران به جای علی خامنهای، پدرش که در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شد، گفت: «او را رهبر نمیدانم.»
ترامپ همچنین گفت: «چیزی از او نشنیدهایم و نمیدانیم که زنده است یا نه.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه سوم فروردین گفت که جمهوری اسلامی خواستار توافق است: «ما هم میخواهیم توافق کنیم.»
ترامپ گفت که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه او و جرد کوشنر، دامادش، با ایرانیها مذاکره کردهاند.
او تاکید کرد: «به نکات مهمی برای توافق رسیدهایم و امیدوارم این موضوع حلوفصل شود.»
ترامپ درباره گفتوگوها با جمهوری اسلامی گفت: «اسرائیل از آنچه داریم بسیار خوشحال خواهد شد. اگر توافق داشته باشیم، خیلی آسان میتوانیم خودمان اورانیوم غنیشده را بگیریم.»
رییسجمهوری آمریکا درباره این مذاکرات گفت: آنان تماس گرفتند. من تماس نگرفتم.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دوشنبه سوم فروردین در واکنش به نوشته دونالد ترامپ مبنی بر تعویق حمله به زیرساختهای ایران، گفت که جمهوری اسلامی «در سراشیبی سقوط» قرار دارد.
نتانیاهو در ادامه گفت که دولتش در حال رساندن اسرائیل به جایگاهی است که پیشتر در آن نبوده است.
او تاکید کرد: «ما در تلاشیم تا اسرائیل را به جایگاهی که هرگز نبوده و جمهوری اسلامی را به جایگاهی که هرگز نبوده برسانیم؛ آنها در پایین هستند و ما در بالا هستیم.»
فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، دوشنبه سوم فروردین ماه اعلام کرد شامگاه یکشنبه با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، صحبت و نگرانیهای خود را درباره حملات به نیروگاههای ایران، منتقل کرده است.
مرتس از تصمیم ترامپ برای تعویق حمله به نیروگاههای ایران قدردانی کرد و افزود که این تصمیم اکنون امکان تماس فوری و مستقیم با مقامات ارشد جمهوری اسلامی را نیز فراهم میکند.
او همچنین گفت: «هنوز به مرحله گفتوگو با آمریکا برای اقدام مشترک در مورد تنگه هرمز نرسیدهایم ولی به ترامپ گفتم حاضریم کمک کنیم که آتشبس برقرار شود. البته مسیر دشواری است چون اسرائیل هم باید موافق باشد.»