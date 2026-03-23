نخستوزیر بریتانیا: باید برای تداوم درگیری در خاورمیانه آماده باشیم
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، دوشنبه سوم فروردین ماه گفت که از مذاکرات میان آمریکا و حکومت ایران مطلع بوده است.
استارمر گفت که این کشور باید خود را برای ادامهدار بودن جنگ ایران و درگیری در خاورمیانه آماده کند؛ هرچند تاکید کرد در حال حاضر «نگرانی معناداری» درباره تامین انرژی وجود ندارد.
او در گفتوگو با یک کمیته پارلمانی افزود: «تمام تمرکز و انرژی ما باید بر کاهش سریع تنشها باشد، اما باید بر این مبنا برنامهریزی کنیم که این وضعیت ممکن است برای مدتی ادامه یابد، و بر همین اساس بعدازظهر امروز برنامهریزی خواهیم کرد.»
اشاره استارمر در این سخنان به نشست اضطراری با وزیرانش بود که امروز برگزار میشود.
نخستوزیر بریتانیا همچنین گفت: «با همکاری صنعت دفاعی، موشکهای دفاع هوایی را برای شرکای خلیج فارس میفرستیم و سیستمهای دفاع هوایی کوتاهبرد را به سرعت در بحرین مستقر میکنیم.»