وزیر دفاع بریتانیا از افزایش حضور نظامی این کشور در منطقه خبر داد
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، دوشنبه سوم فروردین در مجلس عوام این کشور به نمایندگان گفت ناوشکن اچاماس دراگون، به شرق مدیترانه رسیده، از دوشنبه شب عملیات خود را آغاز کرده و با نیروهای دفاعی قبرس هماهنگ خواهد شد.
وزیر دفاع بریتانیا همچنین اعلام کرد به زودی پرتابگرهای سبک چندگانه به بحرین و سامانه دفاع موشکی به کویت اعزام میشود.
او افزود که برنامهریزان نظامی بریتانیا به فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعزام شدهاند تا همراه با ۲۹ کشور دیگر، در تضمین عبور امن از تنگه هرمز همکاری کنند.
بریتانیا مصمم است نقش رهبری در تامین امنیت تنگه هرمز ایفا کند.