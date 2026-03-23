تصاویری از حمله جنگندهها به قائمیه اصفهان
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد شامگاه دوشنبه سوم فروردین، مناطقی در قائمیه اصفهان هدف حملات گسترده و پی در پی جنگندهها قرار گرفته است.
در این ویدیو صدای شادی و خنده شهروندان شنیده میشود.
مهدی مهدویآزاد در برنامه «چشمانداز» دوشنبه سوم فروردین گفت: «دونالد ترامپ فاش کرده دولت آمریکا بهصورت محرمانه در حال مذاکراتی عمیق با یکی از رهبران جمهوری اسلامی است و تاکنون به توافقات مهمی نیز رسیدهاند.»
او افزود: «بهنظر میرسد این مقام مجتبی خامنهای نیست و او از روند تصمیمگیری کنار گذاشته شده است.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبر داد که عباس عراقچی، دوشنبه سوم فروردین با همتایان خود در کشورهای جمهوری آذربایجان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، روسیه، عمان و کره جنوبی بهصورت تلفنی گفتوگو کرده است.
عراقچی در این تماسها «ناامنی در منطقه و تنگه هرمز را نتیجه مستقیم حملات آمریکا و اسرائیل» دانست.
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، دوشنبه سوم فروردین در مجلس عوام این کشور به نمایندگان گفت ناوشکن اچاماس دراگون، به شرق مدیترانه رسیده، از دوشنبه شب عملیات خود را آغاز کرده و با نیروهای دفاعی قبرس هماهنگ خواهد شد.
وزیر دفاع بریتانیا همچنین اعلام کرد به زودی پرتابگرهای سبک چندگانه به بحرین و سامانه دفاع موشکی به کویت اعزام میشود.
او افزود که برنامهریزان نظامی بریتانیا به فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعزام شدهاند تا همراه با ۲۹ کشور دیگر، در تضمین عبور امن از تنگه هرمز همکاری کنند.
بریتانیا مصمم است نقش رهبری در تامین امنیت تنگه هرمز ایفا کند.
محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوشنبه سوم فروردین خطاب به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت: «زیرساخت ما را نزن. اگر زیرساخت ما را زدی، دیگر چشم در مقابل چشم نیست؛ سر در مقابل چشم است، دست و پا در مقابل چشم است. فلج میشوید و در خلیج فارس غرق میشوید. آخرین روزهای نجات آمریکا در حال پایان است.»
این فرمانده پیشین سپاه پاسداران گفت: «تا گرفتن همه خسارتها، برداشتن همه تحریمهای اقتصادی و دریافت یک تضمین حقوقی بینالمللی برای عدم مداخله آمریکا در مسائل ایران، جنگ ادامه دارد. این تصمیم ملت، رهبر و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است.»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال خبر داد که برخی مناطق اصفهان شامگاه دوشنبه سوم فروردین چندین بار هدف حمله قرار گرفت و صدای انفجارهای مکرر شنیده شد.
مخاطب دیگری هم این روایت را تایید کرد و گفت که شامگاه دوشنبه در مرکز شهر اصفهان صدای چندین انفجار گزارش شده است.
بر اساس یک روایت دیگر، از ساعت ۹ شب دوشنبه، جنگندهها در آسمان شاهینشهر در ارتفاع پایین پرواز کردهاند و صدای پنج تا شش انفجار پیاپی شنیده شده است.
پنج-شش انفجار هم در محدوده شهرک صنعتی رامهرمز رخ داده که با موج شدید همراه بوده است.
مخاطبی به ایراناینترنشنال خبر داد که جنگندهها بعدازظهر دوشنبه در همدان با ارتفاع بسیار پایین در حال مانور بودند.
عصر دوشنبه در شرق اتوبان بابایی در تهران، در محدوده دانشگاه «امام حسین» نیز صدای پدافند و جنگنده شنیده شده است.