السودانی: عراق آماده میانجیگری میان ایران و آمریکاست
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، دوشنبه سوم فروردین با هشدار نسبت به تشدید تنشها در منطقه، گفت که خاورمیانه در مرحلهای «بسیار خطرناک» قرار دارد و احتمال گسترش درگیریها به جنگی وسیعتر، هر روز افزایش مییابد.
السودانی، اسرائیل را به «شعلهور کردن جنگها، ایجاد فجایع انسانی و نقض قوانین بینالمللی» متهم کرد و هشدار داد ادامه تنشها ممکن است به هدف قرار گرفتن تاسیسات نفت و گاز منجر شود؛ امری که پیامدهای جدی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت.
او تاکید کرد: «عراق اجازه نخواهد داد خاک این کشور به عرصه تسویهحساب قدرتها تبدیل شود و همزمان تلاشهای دیپلماتیک برای نزدیک کردن دیدگاه طرفهای متخاصم را دنبال میکند.»
به گفته السودانی، روابط خوب بغداد با تهران و واشینگتن، امکان ایفای نقش میانجی را برای عراق فراهم کرده است.
نخستوزیر عراق همچنین گفت کشورش به راهحل نظامی باور ندارد و هشدار داد هرگونه مداخله نظامی برای حل مساله تنگه هرمز، با واکنش حکومت ایران روبهرو خواهد شد.
او حمله آمریکا به نیروهای حشد الشعبی را که به کشته و زخمی شدن تعدادی از این نیروها انجامید، بهشدت محکوم کرد.