ارتش اسرائیل دوشنبه سوم فروردین اعلام کرد موجی گسترده از حملات هوایی را در تهران به پایان رسانده که طی آن مجموعه‌ای از مقرها، پایگاه‌های نهادهای امنیتی و سایت‌های اصلی تولید تسلیحات، هدف قرار گرفته‌اند.

بر اساس این بیانیه، نیروی هوایی اسرائیل در این عملیات بیش از ۱۰۰ بمب را به‌کار گرفته و اهدافی از جمله پایگاه «نیروی قدس» - که به‌عنوان مرکز هماهنگی فعالیت‌های عملیاتی و اطلاعاتی سپاه پاسداران توصیف شده -، مقر پدافند هوایی سپاه پاسداران، و مقر نیروی زمینی سپاه پاسداران در یک مجتمع بزرگ نظامی در مرکز تهران را هدف قرار داده است.

در این حملات همچنین مقرهای اطلاعاتی نیروی قدس، یک سایت تولید موشک‌های کروز دریایی وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی، و چندین مرکز تولیدی و تحقیقاتی در حوزه‌های الکترونیک، موشک‌های بالستیک و کلاهک‌های جنگی هدف قرار گرفته‌اند.

ارتش اسرائیل این حملات را بخشی از مرحله‌ای توصیف کرده که با هدف تشدید ضربه به ساختارهای اصلی جمهوری اسلامی و توانمندی‌های نظامی آن انجام می‌شود.