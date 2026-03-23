برخاستن ستون دود سیاه انفجار در ارومیه
تصویر رسیده به ایراناینترنشنال، وقوع انفجاری مهیب را در ارومیه نشان میدهد.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، دوشنبه سوم فروردین ماه گفت که از مذاکرات میان آمریکا و حکومت ایران مطلع بوده است.
استارمر گفت که این کشور باید خود را برای ادامهدار بودن جنگ ایران و درگیری در خاورمیانه آماده کند؛ هرچند تاکید کرد در حال حاضر «نگرانی معناداری» درباره تامین انرژی وجود ندارد.
او در گفتوگو با یک کمیته پارلمانی افزود: «تمام تمرکز و انرژی ما باید بر کاهش سریع تنشها باشد، اما باید بر این مبنا برنامهریزی کنیم که این وضعیت ممکن است برای مدتی ادامه یابد، و بر همین اساس بعدازظهر امروز برنامهریزی خواهیم کرد.»
اشاره استارمر در این سخنان به نشست اضطراری با وزیرانش بود که امروز برگزار میشود.
نخستوزیر بریتانیا همچنین گفت: «با همکاری صنعت دفاعی، موشکهای دفاع هوایی را برای شرکای خلیج فارس میفرستیم و سیستمهای دفاع هوایی کوتاهبرد را به سرعت در بحرین مستقر میکنیم.»
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، دوشنبه سوم فروردین با هشدار نسبت به تشدید تنشها در منطقه، گفت که خاورمیانه در مرحلهای «بسیار خطرناک» قرار دارد و احتمال گسترش درگیریها به جنگی وسیعتر، هر روز افزایش مییابد.
السودانی، اسرائیل را به «شعلهور کردن جنگها، ایجاد فجایع انسانی و نقض قوانین بینالمللی» متهم کرد و هشدار داد ادامه تنشها ممکن است به هدف قرار گرفتن تاسیسات نفت و گاز منجر شود؛ امری که پیامدهای جدی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت.
او تاکید کرد: «عراق اجازه نخواهد داد خاک این کشور به عرصه تسویهحساب قدرتها تبدیل شود و همزمان تلاشهای دیپلماتیک برای نزدیک کردن دیدگاه طرفهای متخاصم را دنبال میکند.»
به گفته السودانی، روابط خوب بغداد با تهران و واشینگتن، امکان ایفای نقش میانجی را برای عراق فراهم کرده است.
نخستوزیر عراق همچنین گفت کشورش به راهحل نظامی باور ندارد و هشدار داد هرگونه مداخله نظامی برای حل مساله تنگه هرمز، با واکنش حکومت ایران روبهرو خواهد شد.
او حمله آمریکا به نیروهای حشد الشعبی را که به کشته و زخمی شدن تعدادی از این نیروها انجامید، بهشدت محکوم کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، دوشنبه سوم فروردین هشدار داد در صورت شکست مذاکرات با تهران، آمریکا به حملات خود ادامه خواهد داد.
ترامپ همچنین گفت اگر توافقی حاصل شود، تنگه هرمز «خیلی زود» بازگشایی خواهد شد.
رییسجمهوری آمریکا درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت که آنها توافق کردهاند سلاح هستهای نداشته باشند.
او گفت: «شاید در ایران هم رهبری مانند ونزوئلا پیدا کنیم.»
به گفته ترامپ، بسیاری از مقامات حکومت ایران کشته شدهاند و به صورت اتوماتیک، «تغییر رژیم رخ داده» است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه سوم فروردین در گفتوگو با خبرنگاران درباره مجتبی خامنهای، رهبر معرفی شده در ایران به جای علی خامنهای، پدرش که در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شد، گفت: «او را رهبر نمیدانم.»
ترامپ همچنین گفت: «چیزی از او نشنیدهایم و نمیدانیم که زنده است یا نه.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه سوم فروردین گفت که جمهوری اسلامی خواستار توافق است: «ما هم میخواهیم توافق کنیم.»
ترامپ گفت که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه او و جرد کوشنر، دامادش، با ایرانیها مذاکره کردهاند.
او تاکید کرد: «به نکات مهمی برای توافق رسیدهایم و امیدوارم این موضوع حلوفصل شود.»
ترامپ درباره گفتوگوها با جمهوری اسلامی گفت: «اسرائیل از آنچه داریم بسیار خوشحال خواهد شد. اگر توافق داشته باشیم، خیلی آسان میتوانیم خودمان اورانیوم غنیشده را بگیریم.»
رییسجمهوری آمریکا درباره این مذاکرات گفت: آنان تماس گرفتند. من تماس نگرفتم.»