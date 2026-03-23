لویزان تا یزد زیر صدای انفجار؛ روایت شهروندان از بامداد پرتنش در چند شهر
گزارشهای دریافتی از شهروندان در چند شهر ایران از وقوع انفجارهای شدید، فعال شدن پدافند و جابهجایی نیروهای نظامی در بامداد و صبح دوشنبه حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، در تهران حوالی ساعت ۰۳:۱۲ بامداد انفجار شدیدی در منطقه حکیمیه رخ داده است. همچنین در بازه زمانی ۰۵:۳۰ بامداد، چندین انفجار سنگین در حوالی کوههای لویزان، انتهای پیروزی و پشت کوههای پارچین گزارش شده و همزمان پدافند در شرق تهران فعال بوده است.
شهروندان همچنین اعلام کردهاند که بین ساعت ۰۵:۳۰ تا ۰۵:۴۰ بامداد، پس از این حملات، لرزش خانهها در مناطق مرکزی شهر از جمله محدوده میدان جمهوری و خیابان آذربایجان نیز احساس شده است که نشاندهنده گستره تاثیر این انفجارهاست.
در کرج، ساکنان گوهردشت از شنیده شدن صدای جنگندهها بین ساعت ۰۲:۰۰ تا ۰۳:۰۰ بامداد خبر دادهاند. همچنین به گفته شاهدان، حوالی ساعت ۰۴:۰۰ بامداد همزمان با آغاز انفجارها برق قطع شده و حدود ساعت ۰۶:۰۰ دوباره وصل شده است.
در شمال کشور، در ساری، گزارش شده که نیروها و تجهیزات سپاه پاسداران از میدان امام به ساختمان هلال احمر در بلوار امام رضا، ابتدای طالقانی دوم منتقل شدهاند؛ اقدامی که به گفته شاهدان در شرایطی با حساسیت بالا انجام شده است.
در یزد نیز حوالی ساعت ۰۷:۱۴ صبح صدای انفجاری بسیار شدید شنیده شده که به گفته شهروندان، لرزش شیشهها تا چند کیلومتر دورتر نیز احساس شده است.