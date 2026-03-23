بر اساس گزارشهای دریافتی، پایگاه هوایی بندرعباس و سایت موشکی برازجان جمعه ۲۹ اسفند هدف حمله قرار گرفتند.
گزارش دیگری حاکی است سایت موشکی چمران در شهرستان جم استان بوشهر نیز ظهر جمعه بمباران شده است.
ویدیویی که بعدازظهر ۲۹ اسفند از منطقه نظامی شیراز و حوالی فرودگاه ارسال شده، دود ناشی از چند انفجار را نشان میدهد.
همزمان با ادامه درگیریها، از شهرهای مختلف ایران خبرهایی درباره شنیده شدن صدای پرواز جنگندهها و وقوع انفجار منتشر شده است.
به گفته مخاطبان، در نورآباد ممسنی صدای جنگندهها شنیده شده و در یزد صدای انفجار همراه با مشاهده نوری در آسمان گزارش شده است.
در بوشهر نیز یک انفجار شنیده شده و در بندرعباس چهار انفجار بزرگ گزارش شده است.
یک شهروند اصفهانی در ویدیویی که به ایراناینترنشنال فرستاده، از حملات بامداد جمعه و لرزش خانه خود خبر داده است.
در سمنان نیز گزارشهایی از هدف قرار گرفتن پایگاه بسیج امیرکبیر و سپاه آلمحمد پیش از پل جهاد منتشر شده و گفته شده صبح جمعه سه نقطه در این شهر هدف حمله قرار گرفته است.
همچنین بر اساس پیامهای رسیده، صبح جمعه صدای دو انفجار مهیب در اهواز شنیده شده و حوالی ساعت ۱۰ صبح نیز در مناطق کوروش و شیبان این شهر صدای انفجارهای شدید گزارش شده است.
در یک ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال انفجار شدیدی در پایگاه سپاه پاسداران کرمان در شامگاه پنجشنبه ۲۸ اسفندماه رخ میدهد.
در منطقه سرخون استان چهارمحال و بختیاری نیز عبور چند جنگنده و وقوع حدود پنج انفجار همراه با لرزش گزارش شده و در شاهینشهر هم بامداد جمعه صدای جنگندهها و سپس یک انفجار مهیب شنیده شده است.
جزییات پیامهای رسیده از مخاطبان از تحولات بیستمین روز جنگ در ایران:
شیراز (استان فارس): ساعت ۹:۵۵ محدوده میدان معلم هدف قرار گرفت و صدای انفجار شدید شنیده شد.
تبریز (آذربایجان شرقی): حدود ساعت ۰۰:۱۵ بامداد پرواز مداوم جنگندهها در آسمان شهر گزارش شد.
قرچک (تهران): ساعت ۴:۳۰ بامداد صدای چندین انفجار شدید شنیده شد.
شهرری (تهران): ساعت ۴:۲۳ چندین صدای انفجار شدید گزارش شد.
کرمان (استان کرمان): ساعت ۳:۵۸ بامداد صدای انفجارهای پیاپی شنیده شد.
شهرضا (استان اصفهان): در پی یک انفجار، لرزش شدید در منازل احساس شد.
یزد (استان یزد): حدود ساعت ۱ بامداد منطقه پشت پارک کوهستان هدف قرار گرفت.
کرج (استان البرز): ساعت ۴:۱۹ بامداد یک صدای انفجار در محدوده مهرویلا شنیده شد.
اصفهان (استان اصفهان): ساعت ۰۲:۰۰ در بهارستان ۴ تا ۵ صدای انفجار شدید شنیده شد و پادگان و لانچرها هدف قرار گرفتند.
شیراز (استان فارس): استقرار نیروهای سرکوب در چند نقطه از جمله مدارس امام رضا، مسجد رقیه در بلوار فدک و نمایشگاه بینالمللی شهرک گلستان گزارش شد.
تهران (استان تهران): ساعت ۰۴:۲۵ صدای انفجارهای متعدد از سمت شمالشرق شهر شنیده شد.
تهران (استان تهران): ساعت ۰۵:۰۰ از حدود نیم ساعت پیش شرق تهران هدف حملات سنگین قرار گرفت؛ پدافندهای دستی در لویزان و حکیمیه اقدام به شلیک کردند و صدای انفجارهای متعدد شنیده شد.
سمنان (استان سمنان):صبح جمعه سه نقطه در شهر هدف قرار گرفت.
شیراز (استان فارس): ساعت ۱۲:۱۸ چند موشک از شهر شلیک شد.
کرج (استان البرز): ساعت ۰۴:۲۰ بامداد در مهر ویلا، خیابان ابوریحان شرقی یک ساختمان چهار طبقه هدف قرار گرفت.
سمنان (استان سمنان): سپاه المحمد پیش از پل جهاد و پایگاه بسیج امیرکبیر هدف قرار گرفتند.
شهمیرزاد (استان سمنان):: خوابگاه پاسداران در کلاهدوز هدف قرار گرفت.
بندرعباس (استان هرمزگان): ساعت ۱۲:۳۰ پایگاه هوایی هدف قرار گرفت و صدای چهار انفجار بزرگ شنیده شد.
بوشهر (استان بوشهر): ساعت ۱۲:۳۰ صدای یک انفجار در شهر شنیده شد.
یزد (استان یزد): ساعت ۱۱:۳۰ صدای انفجار شنیده شد و پس از آن نور در آسمان دیده شد.
نورآباد ممسنی (استان فارس): ساعت ۱۰:۰۰ صدای پرواز جنگندهها در آسمان شنیده شد.
دیگر تحولات بیستمین روز جنگ با ایران
بر اساس گزارشها در این روز ، بندر لنگه هدف حمله قرار گرفته و آتشسوزی در اسکله این بندر رخ داد.
در عرصه بینالمللی، اکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حال بررسی طرحهایی برای تصرف یا محاصره جزیره خارک است تا از این طریق جمهوری اسلامی را برای بازگشایی تنگه هرمز تحت فشار قرار دهد.
همزمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیهای کشته شدن علیمحمد نایینی، معاون روابط عمومی و سخنگوی این نهاد را تایید کرد.
در این روز شاهزاده رضا پهلوی نیز در یادداشتی در روزنامه الشرق طرحی برای دوران پس از سقوط جمهوری اسلامی ارائه کرد و از کشورهای عربی خواست از «گذار برنامهریزیشده در ایران» حمایت کنند.
در منطقه خلیج فارس، وزارت دفاع عربستان سعودی از رهگیری و انهدام ۱۸ پهپاد خبر داد. در بحرین نیز صدای انفجار شنیده شد و گزارش شده سقوط ترکش به آتشسوزی محدود انجامیده است.