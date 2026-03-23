شناسایی یک حمله موشکی دیگر از سوی جمهوری اسلامی به اسرائیل
ارتش اسرائیل اعلام کرد یک حمله موشکی بالستیک جدید از سوی جمهوری اسلامی به منطقه ایلات در جنوب این کشور شناسایی شده است.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد گروهی از ایرانیان اسپانیا مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
حاضران با در دست داشتن تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی، یاد آنها را گرامیداشتند.
آنها همچنین در این تجمع، حمایت خود را از شاهزاده رضا پهلوی نشان دادند.
اکسیوس گزارش داد جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، درباره آغاز مذاکرات با ایران گفتوگو کرده است.
نخستوزیر اسرائیل با اشاره به اظهارات ترامپ درباره مذاکره با تهران گفت جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط قرار دارد.
گفتوگو با جاناتون هارونوف، سخنگوی نماینده اسرائیل در سازمان ملل
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی مجموعهای از خواستهها را برای پایان جنگ ارائه کرده است. این درخواستها در چارچوب «مذاکرات غیرمستقیم» که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرده بود، مطرح شدهاند.
طبق این گزارش، مقامهای جمهوری اسلامی به دنبال تضمینهای محکم هستند که درگیریها دوباره از سر گرفته نشود و همچنین طرح جدیدی برای تنگه هرمز پیشنهاد میکنند که عملا آن را تحت کنترل ایران قرار دهد.
کانال ۱۲ همچنین افزود تهران خواستار تعطیلی پایگاههای نظامی آمریکا در سراسر منطقه و دریافت غرامت مالی برای خسارتهای وارد شده در جریان جنگ است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه سوم فروردین گفت که جمهوری اسلامی خواستار توافق است و آمریکا نیز تمایل دارد به توافق برسد.
او افزود در دورهای اخیر مذاکرات، گفتوگوهایی سازنده برای رسیدن به راهحلی جامع با هدف پایان جنگ انجام شده است.
در مقابل، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، این اظهارات را تکذیب کرد.
گفتوگو با مرضیه حسینی و مریم رحمتی، خبرنگاران ایراناینترنشنال
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد شامگاه دوشنبه سوم فروردین، مناطقی در قائمیه اصفهان هدف حملات گسترده و پی در پی جنگندهها قرار گرفته است.
در این ویدیو صدای شادی و خنده شهروندان شنیده میشود.