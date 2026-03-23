حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه
همزمان با ادامه درگیریها، چند کشور منطقه بامداد دوشنبه از رهگیری موشکها و پهپادهای شلیکشده از ایران خبر دادند.
سازمان ملی مدیریت بحران امارات متحده عربی اعلام کرد سامانههای پدافندی این کشور فعال شده و از شهروندان خواست در مکانهای امن پناه بگیرند.
وزارت دفاع امارات نیز از رهگیری چند موشک و پهپاد خبر داد و اعلام کرد در شارجه یک شهروند هندی بر اثر سقوط ترکشهای ناشی از رهگیری یک موشک زخمی شده است.
در عربستان سعودی، وزارت دفاع اعلام کرد دو موشک بالیستیک به سمت ریاض شلیک شده که یکی رهگیری و دیگری در منطقهای خالی از سکنه سقوط کرده است.
ترکی المالکی، سخنگوی این وزارتخانه، از انهدام یک پهپاد در مرزهای شمالی خبر داد.
ارتش کویت نیز اعلام کرد در حال رهگیری و انهدام موشکها و پهپادهای شلیکشده است.
در اسرائیل هم ارتش این کشور از رهگیری چند موشک در شمال، کرانه باختری و مرکز خبر داد.
به گفته مقامهای اسرائیلی، یک موشک با کلاهک خوشهای در مرکز کشور اصابت کرد اما تلفات جانی نداشت و یک موشک دیگر ظاهرا به خاک لبنان برخورد کرده است.