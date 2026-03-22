استیو رید، وزیر امور جوامع بریتانیا، گفت باور بر این نیست که جمهوری اسلامی «توانایی یا قصد هدف قرار دادن بریتانیا با موشکهایش را داشته باشد.»
این سخنان پس از آن مطرح شد که تهران دو موشک را به سمت پایگاه هوایی مشترک بریتانیا و آمریکا در دیهگو گارسیا در اقیانوس هند شلیک کرد.
بر اساس گزارشها، یکی از این موشکها به جزیره نرسید و دیگری توسط یک ناو جنگی آمریکا سرنگون شد. این حمله، دوربردترین حمله جمهوری اسلامی از زمان آغاز درگیری با آمریکا و اسرائیل تاکنون بوده است.
استیو رید در پاسخ به هشدارهای اسرائیل مبنی بر اینکه بریتانیا و دیگر بخشهای اروپا ممکن است هدف موشکهای ایران قرار گیرند، به شبکه خبری بیبیسی وان گفت: «هیچ ارزیابی مشخصی وجود ندارد که نشان دهد ایرانیها در حال هدف قرار دادن بریتانیا هستند یا حتی اگر بخواهند، چنین تواناییای دارند.»
او در پاسخ به این پرسش که چرا اسرائیل چنین هشداری صادر کرده است، گفت: «باید از خود اسرائیلیها بپرسید» و افزود: «هر چه برخی افراد بگویند، بریتانیا قرار نیست به این جنگ کشیده شود، اما ما اقدامات دفاعی جمعی مناسب را برای حفاظت از شهروندان و منافع خود انجام خواهیم داد.»
رید اضافه کرد: «من از هیچ ارزیابیای مطلع نیستم که نشان دهد آنها حتی در تلاش برای هدف قرار دادن اروپا هستند، چه برسد به اینکه بتوانند چنین کاری انجام دهند. اما حتی اگر هم چنین تلاشی کنند، ما توانایی نظامی لازم برای دفاع از این کشور را داریم.»
او در مورد حمله به دیهگو گارسیا—که بخشی از مجمعالجزایر چاگوس و در فاصله بیش از دو هزار مایلی (۳۲۰۰ کیلومتر) از ایران قرار دارد—گفت یک موشک رهگیری شده و دیگری «کوتاه آمده» است، اما از بیان اینکه این موشک تا چه فاصلهای به پایگاه نزدیک شده، خودداری کرد.