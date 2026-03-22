وزیر خزانهداری آمریکا: «پول کافی» برای جنگ با ایران وجود دارد
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، گفت واشینگتن بهراحتی میتواند هزینه جنگ با ایران را تامین کند و برای این کار نیازی به افزایش مالیاتها نخواهد داشت.
او در گفتوگو با شبکه خبری اِنبیسی گفت: «ما پول کافی برای تأمین مالی این جنگ داریم و درخواست بودجه تکمیلی که پنتاگون مطرح کرده برای تقویت توانمندیهای آینده ارتش خواهد بود.»
بودجه درخواستی پنتاگون حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است.
بسنت بدون تایید رقم ۲۰۰ میلیارد دلار گفت: «رییسجمهور ترامپ درست مانند دوره اول ریاستجمهوریاش، در حال تقویت ارتش است و میخواهد اطمینان حاصل کند که ارتش در آینده بهخوبی تامین و پشتیبانی میشود.»
درخواست بودجه تکمیلی با مخالفت جدی دموکراتها و برخی از جمهوریخواهان در کنگره آمریکا روبهرو شده است.