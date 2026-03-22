واحد زمینی ارتش بریتانیا یک پهپاد ایرانی را در منطقه سرنگون کرد
وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که تدابیر حفاظت از نیروهای نظامی این کشور در منطقه طی ۲۴ ساعت گذشته همچنان در بالاترین سطح قرار دارد تا اطمینان حاصل شود که کارکنان بریتانیایی تا حد امکان در امنیت هستند.
وزارت دفاع بریتانیا در گزارش روزانه عملیات نظامی این کشور در منطقه خلیج فارس که شامگاه یکشنبه دوم فروردین منتشر شد، بر «ادامه فعالیت بر اساس هماهنگی نزدیک با متحدان خود» تاکید کرد و افزود: «جنگندههای تایفون نیروی هوایی سلطنتی و هواپیماهای اِف-۳۵ در طول شب به ماموریتهای دفاعی خود در آسمان قبرس، اردن، قطر و بحرین ادامه دادند.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «یک واحد زمینی مقابله با پهپاد بریتانیا که در منطقهای با سطح تهدید بالا فعالیت میکرد، موفق شد یک پهپاد ایرانی را در طول شب سرنگون کند.»