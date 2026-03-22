محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، با اشاره به هشدار ترامپ مبنی بر حمله به نیروگاه‌های ایران در صورت باز نشدن تنگه هرمز، گفت: «حمله به زیرساخت‌های ایران خاموشی فراگیر در منطقه ایجاد خواهد کرد.»

او افزود: «حق دفاع مشروع محفوظ است و ادامه این مسیر، مسئولیت تبعات را متوجه تهدیدکنندگان خواهد کرد».

عارف گفت: «جمهوری اسلامی آغازگر این جنگ نبوده است، اما در دفاع از خود تردید نخواهد کرد و ما مشخص خواهیم کرد که نقطه پایان جنگ، کی و چگونه باشد.»