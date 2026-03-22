تهدید متقابل ترامپ و جمهوری اسلامی به حمله به زیرساختها
رییس جمهوری آمریکا بامداد یکشنبه دوم فروردین با انتشار پیامی در تروث سوشال به جمهوری اسلامی برای گشایش کامل تنگه هرمز ۴۸ ساعت مهلت داد.
در پیام ترامپ آمده است: «اگر رژیم ایران تنگه هرمز را از این لحظه تا ۴۸ ساعت به طور کامل باز نکند، ایالات متحده آمریکا همه نیروگاههای ایران را هدف قرار خواهد داد.»
ترامپ گفت که آمریکا این اقدام را با هدف قرار دادن بزرگترین نیروگاه آغاز خواهد کرد.
پس از این تهدید، سخنگوی قرارگاه مرکزی «خاتم الانبیا» در پیامی اعلام کرد که اگر زیرساختهای سوخت و انرژی ایران مورد هدف قرار بگیرد، جمهوری اسلامی کلیه زیرساختهای انرژی، فنآوری اطلاعات و آب شیرین کن متعلق به آمریکا در منطقه را مورد هدف قرار خواهد داد.
