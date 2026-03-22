شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به احتمال هدف قرار گرفتن نیروگاه‌های برق ایران از سوی ایالات متحده، بار دیگر بر این تاکید کرد که «ایران، جمهوری اسلامی نیست» و افزود: «ایران باید حفاظت شود؛ جمهوری اسلامی باید ریشه‌کن شود.»

او عصر یک‌شنبه ۲ فروردین با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی، از دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خواست که به هدف قرار دادن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی ادامه دهند و زیرساخت‌های حیاتی ایران را حفظ کنند.

شاهزاده پهلوی نوشت: «از رییس‌جمهور ترامپ و نخست‌وزیر نتانیاهو می‌خواهم که همچنان رژیم و دستگاه سرکوب آن را هدف قرار دهند، و در عین حال زیرساخت‌های غیرنظامی و حیاتی ایران را که مردم ما برای بازسازی کشور به آن نیاز دارند، حفظ کنند.»

او در ابتدای این پست تاکید کرد: «زیرساخت‌های غیرنظامی ایران، متعلق به ملت ایران و سرمایه آینده‌ ایران آزاد است. زیرساخت‌های جمهوری اسلامی، ماشین سرکوب و تروری است که برای جلوگیری از تحقق آن آینده به کار گرفته شده است.»