شاهزاده رضا پهلوی خطاب به ترامپ و نتانیاهو: زیرساختهای حیاتی ایران را حفظ کنید
شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به احتمال هدف قرار گرفتن نیروگاههای برق ایران از سوی ایالات متحده، بار دیگر بر این تاکید کرد که «ایران، جمهوری اسلامی نیست» و افزود: «ایران باید حفاظت شود؛ جمهوری اسلامی باید ریشهکن شود.»
او عصر یکشنبه ۲ فروردین با انتشار پستی در شبکههای اجتماعی، از دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خواست که به هدف قرار دادن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی ادامه دهند و زیرساختهای حیاتی ایران را حفظ کنند.
شاهزاده پهلوی نوشت: «از رییسجمهور ترامپ و نخستوزیر نتانیاهو میخواهم که همچنان رژیم و دستگاه سرکوب آن را هدف قرار دهند، و در عین حال زیرساختهای غیرنظامی و حیاتی ایران را که مردم ما برای بازسازی کشور به آن نیاز دارند، حفظ کنند.»
او در ابتدای این پست تاکید کرد: «زیرساختهای غیرنظامی ایران، متعلق به ملت ایران و سرمایه آینده ایران آزاد است. زیرساختهای جمهوری اسلامی، ماشین سرکوب و تروری است که برای جلوگیری از تحقق آن آینده به کار گرفته شده است.»