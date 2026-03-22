برگزاری مراسم نورور خانوادههای دادخواه بر مزار جاویدنامان انقلاب ملی
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، برگزاری مراسم نورور خانوادههای دادخواه را بر مزار جاویدنامان انقلاب ملی در بهشتزهرای تهران نشان میدهد.
تصویری که به ایراناینترنشنال رسیده، دود ناشی از انفجارهای مهیب پس از حمله هوایی به منطقه هوانیروز اصفهان، در صبح یکشنبه را نشان میدهد.
همچنین رسانههای ایران از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی اصفهان در صبح یکشنبه خبر دادند.
دیلیمیل شنبه گزارش داد که یک زیردریایی هستهای بریتانیا مجهز به موشکهای کروز تاماهاوک در دریای عرب مستقر شده است و به بریتانیا این قابلیت را میدهد که در صورت تشدید درگیریهای منطقهای، حملات دوربرد انجام دهد.
هنوز وزارت دفاع بریتانیا در این زمینه اظهارنظری نکرده است.
دیلیمیل نوشت که اچاماس انسون مسلح به موشکهای تاماهاوک و اژدرهای اسپرفیش، اوایل این ماه از پِرت خارج شده و حدود ۵۵۰۰ مایل را تا این منطقه طی کرده است.
این استقرار پس از آن صورت میگیرد که دفتر نخستوزیری بریتانیا مجوز استفاده آمریکا از پایگاههای بریتانیا برای حملات به تاسیسات جمهوری اسلامی تهدیدکننده تنگه هرمز را صادر کرده است.
صالح محمدی، کشتیگیر اعدام شده در گفتگویی که پیش از این از او منتشر شده گفته بود هدفش قهرمانی در المپیک است.
جمهوری اسلامی، صالح محمدی را بامداد ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ به اتهام مشارکت در قتل دو مامور در شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴، اعدام کرد، او متولد ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ بود.
صالح شهریور ۱۴۰۳ با دوبنده تیم ملی کشتی آزاد ایران مدال برنز جام بینالمللی سایتییف را در کراسنویارسک روسیه به دست آورده بود.
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت جمهوری اسلامی از برخی کشتیهایی که به هر دلیل از تنگه هرمز عبور میکنند، دو میلیون دلار حق عبور میگیرد.
او افزود که این اقدام، بهمعنای اعمال عملی یک رژیم جدید حاکمیتی در تنگه هرمز پس از ۴۷ سال است و اجرای آن آغاز شده است.
بروجردی گفت: «الان دیگر، به هر حال چون جنگ خرج دارد، طبیعتا باید این کار را انجام بدهیم و از کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، حق عبور بگیریم. این اقدام نشاندهنده «اقتدار» و «حقانیت» جمهوری اسلامی است.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «ترامپ دیروز گفته بود اگر ایران ظرف ۴۸ ساعت تنگه هرمز را باز نکند، همه تاسیسات برق ایران را هدف قرار میدهد. تمام توانمندیهای انرژی اسرائیل، با توجه به وسعت بسیار محدود آن، در دسترس جمهوری اسلامی است و ما میتوانیم در طول یک روز تمام آنها را از بین ببریم.»
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، اعلام کرد کشورهای حوزه خلیج فارس «آخرین هشدارها» را به تهران دادهاند و ممکن است در صورت ادامه حملات جمهوری اسلامی، ناچار به اقدام متقابل شوند.
به گزارش پایگاه خبری «میدلایست آی»، فیدان پیشتر در نشستی منطقهای که در ریاض برگزار شد، حضور یافت.
شرکتکنندگان در این نشست در بیانیهای مشترک از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، بهویژه علیه زیرساختهای غیرنظامی، انتقاد کردند.
وزیر خارجه ترکیه پس از شرکت در این نشست گفت کشورهای حوزه خلیج فارس این پرسش را مطرح میکنند که چرا حکومت ایران آنها را هدف قرار داده است. به گفته او، این کشورها تاکید دارند که در آغاز این جنگ نقشی نداشتهاند و آن را «موضوعی جداگانه» میدانند.
فیدان افزود کشورهای منطقه معتقدند حمله به آنها «ناعادلانه» است و باید به اقدامات جمهوری اسلامی پاسخ داده شود.
او ادامه داد: «آنها همچنین میگویند که ایران نهتنها پایگاههای نظامی، بلکه زیرساختهای غیرنظامی و اهداف اقتصادی را نیز هدف قرار داده و این اقدام عمدی است.»
حکومت ایران از زمان آغاز مناقشه کنونی، ۱۲ کشور منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است؛ حملاتی که تهران اغلب آنها را با استناد به فعالیت پایگاههای نظامی ایالات متحده در این کشورها توجیه میکند.
این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی، از جمله فرودگاهها و هتلها، از اهداف حملات جمهوری اسلامی بودهاند.
تغییر رویکرد کشورهای خلیج فارس
فیدان در ادامه گفت کشورهای حوزه خلیج فارس تاکید دارند که اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند، «مجبور خواهند شد اقدامات متقابلی انجام دهند.»
وزیر خارجه ترکیه افزود: «در این نشست، آنها آخرین هشدارهای خود را در این زمینه صادر کردند. حملات گسترده اخیر نیز باعث شدت گرفتن [نگرانیها] شده و سطح خطر افزایش یافته است.»
همزمان با برگزاری این نشست با حضور فیدان و وزیران خارجه آذربایجان، بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سوریه، جمهوری اسلامی با شلیک موشکها و پهپادهایی بهسوی ریاض، بر تنشها افزود.
رسانه میدلایست آی این اقدام تهران را «نشانه تهدید» توصیف کرده است.
حملات اخیر حکومت ایران به تاسیسات گازی قطر و زیرساختهای نفتی عربستان سعودی باعث خشم کشورهای منطقه شده و آنها را به بازنگری در نحوه برخورد با تهران واداشته است.
عربستان سعودی موافقت کرده است پایگاه هوایی ملک فهد در طائف در غرب این کشور را در اختیار آمریکا قرار دهد؛ موضوعی که نشاندهنده تغییر رویکرد ریاض و شماری دیگر از بازیگران منطقهای به مناقشه کنونی است.
میدلایست آی به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت شیخ عبدالله بن زاید، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، پیشتر در تماس با مارکو روبیو، همتای آمریکایی خود، اعلام کرد این کشور برای ادامه جنگ تا ۹ ماه آمادگی دارد.
فیدان: نمیخواهیم یک جنگ طولانیمدت کل منطقه را تحت تاثیر قرار دهد
فیدان در ادامه اظهارات خود گفت آنکارا با «تجاوز و توسعهطلبی اسرائیل» و همچنین «اقدامات ایران برای گسترش جنگ در سراسر منطقه» مخالف است و از مسیر دیپلماتیک بهدنبال کاهش تنشها خواهد بود.
او با اشاره به احتمال ورود مستقیم کشورهای خلیج فارس به درگیریها افزود: «ما به هیچ وجه نمیخواهیم این وضعیت به یک جنگ طولانیمدت تبدیل شود که کل منطقه را دربر بگیرد.»
به گفته وزیر خارجه ترکیه، این جنگ میتواند تغییرات مهمی در کشورهای خلیج فارس بهدنبال داشته باشد و احتمال دارد برنامهها و سرمایهگذاریهای تازهای در حوزه صنعت دفاعی در دستور کار قرار گیرد.