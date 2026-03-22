علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت جمهوری اسلامی از برخی کشتی‌هایی که به هر دلیل از تنگه هرمز عبور می‌کنند، دو میلیون دلار حق عبور می‌گیرد.

او افزود که این اقدام، به‌معنای اعمال عملی یک رژیم جدید حاکمیتی در تنگه هرمز پس از ۴۷ سال است و اجرای آن آغاز شده است.

بروجردی گفت: «الان دیگر، به هر حال چون جنگ خرج دارد، طبیعتا باید این کار را انجام بدهیم و از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، حق عبور بگیریم. این اقدام نشان‌دهنده «اقتدار» و «حقانیت» جمهوری اسلامی است.»

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «ترامپ دیروز گفته بود اگر ایران ظرف ۴۸ ساعت تنگه هرمز را باز نکند، همه تاسیسات برق ایران را هدف قرار می‌دهد. تمام توانمندی‌های انرژی اسرائیل، با توجه به وسعت بسیار محدود آن، در دسترس جمهوری اسلامی است و ما می‌توانیم در طول یک روز تمام آن‌ها را از بین ببریم.»