رویترز به نقل از خبرگزاری کیودو گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده آماده است به کشتیهای مرتبط با ژاپن اجازه عبور از تنگه هرمز را بدهد؛ گذرگاهی راهبردی که نقش حیاتی در انتقال نفت جهان دارد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، در گفتوگویی تلفنی با این رسانه ژاپنی گفت تهران مذاکراتی را با توکیو درباره احتمال بازگشایی این مسیر آغاز کرده است.
بر اساس این گزارش، مقامات ژاپنی از جمله وزارتخانههای خارجه و تجارت و دفتر نخستوزیری تاکنون به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این موضوع پاسخی ندادهاند. ژاپن حدود ۹۰ درصد از واردات نفت خود را از طریق تنگه هرمز تامین میکند؛ مسیری که حکومت ایران در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل تا حد زیادی آن را مسدود کرده است. افزایش قیمت جهانی نفت در هفتههای اخیر نیز ژاپن و برخی کشورهای دیگر را به استفاده از ذخایر انرژی خود وادار کرده است.
در همین حال، رویترز گزارش میدهد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در دیدار با سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، از او خواسته نقش فعالتری در تامین امنیت این گذرگاه ایفا کند. تاکایچی پس از این دیدار اعلام کرد که درباره محدودیتها و ظرفیتهای قانونی ژاپن برای مشارکت در این زمینه توضیحاتی ارائه داده است.
بهنوشته رویترز، اگرچه قانون اساسی صلحطلبانه ژاپن دامنه اقدامات نظامی این کشور را محدود میکند، اما قوانین امنیتی مصوب سال ۲۰۱۵ اجازه میدهد در شرایطی که تهدیدی جدی علیه بقای کشور یا متحدان نزدیک آن وجود داشته باشد، توکیو در خارج از مرزهای خود نیز از نیروی نظامی استفاده کند.