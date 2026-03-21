عملکرد آمریکا ۲۲ روز پس از آغاز حملات به روایت فرماندهی مرکزی آمریکا
فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد رادارهای جمهوری اسلامی را که در تهدید ناوبری استفاده میشدند، هدف قرار دادیم.
فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد ۱۳۰ شناور جمهوری اسلامی نیز هدف قرار گرفته است. برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا گفت در ۲۲ روز عملیات، بیش از ۸ هزار هدف نظامی جمهوری اسلامی در خاک ایران هدف قرار گرفته و توان رزمی جمهوری اسلامی در حال کاهش است.
او اضافه کرد: با بیش از ۸ هزار پرواز رزمی برتری هوایی بر فراز ایران داریم و توان تهران برای تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز تضعیف شده است.
آژانس، ۱۲ اسفند اعلام کرد در پی حملات آمریکا و اسرائیل در جریان جنگی که از ۹ اسفند آغاز شد، بخشهایی از تاسیسات هستهای نطنز آسیب دیده است.
این سازمان گزارش داد: «هیچ خسارت رادیولوژیکی پیشبینی نمیشود و اثر جدیدی در خود تاسیسات غنیسازی سوخت نطنز نیز مشاهده نشده است.»
نماینده جمهوری اسلامی در نشست آژانس، ۱۱ اسفند اعلام کرد آمریکا و اسرائیل روز پیش از آن، به تاسیسات هستهای نطنز حمله کردند.
رضا نجفی گفت: «دیروز دوباره به تاسیسات هستهای صلحآمیز و تحت نظارت ایران حمله شد.»
گروسی، ۲۸ اسفند در گفتوگو با شبکه سیبیاس اعلام کرد: «هیچ جنگی نمیتواند برنامه هستهای ایران را به طور کامل نابود کند و تنها راه درک واقعی فعالیتهای هستهای این کشور بازرسی مستقیم و حضور در محل است.»
او گفت: «حملات نظامی به تاسیسات فیزیکی آسیب زده اما دانش فنی، تجهیزات و ظرفیتهای صنعتی ایران همچنان باقی مانده و برای کنترل این برنامه، نیاز به چارچوب توافقشده و مذاکرات دیپلماتیک است.»
گروسی تاکید کرد: «هرچند من نسبت به معیارهایی مانند روز، دقیقه یا ماه شک دارم - زیرا همه چیز نسبی است - اما برداشتم این است که پس از پایان عملیات نظامی، هنوز با مسائل بزرگی روبهرو خواهیم بود که محور این موضوع بودهاند، و به ویژه موجودی اورانیوم غنیشده ۶۰ درصد که نزدیک به حد لازم برای ساخت بمب است، همچنان در همان مکان باقی خواهد ماند.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس ۱۰ بهمن، بر اساس تصاویر ماهوارهای شرکت «پلنت لبز» نوشت جمهوری اسلامی در سایتهای هستهای نطنز و اصفهان اقدام به احداث سقف بر روی ساختمانهای آسیبدیده کرده است.
این ساختمانها در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حملات هوایی اسرائیل و سپس آمریکا قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، این نخستین نشانه فعالیت عمده در این مراکز از زمان آن حملات بود.
به گفته مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، سانتریفیوژها در ایران اکنون سریعترین و کارآمدترین ماشینها هستند و ایرانیها نحوه ساخت آنها را میدانند: «ممکن است مکانهایی خارج از تاسیسات هستهای وجود داشته باشد، کارگاهها و دهها کارگاه دیگر. به همین دلیل هنوز نیاز به چارچوب توافقشده و نظارت دقیق داریم.»
او درباره محلهای نگهداری مواد هستهای در ایران نیز گفت اکثریت مواد در اصفهان است، بخشی در نطنز و بخشهای دیگر نیز وجود دارد.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه اجازه دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به سه سایت فردو، نطنز و اصفهان را که در عملیات «چکش نیمهشب» هدف حملات آمریکا قرار گرفتند، نداده است.
اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد که حملات علیه جمهوری اسلامی در این هفته تشدید خواهد شد.
او در جریان ارزیابی با مقامات نظامی گفت: «در این هفته، شدت حملاتی که ارتش اسرائیل و ارتش ایالات متحده علیه زیرساختهای مورد استفاده جمهوری اسلامی انجام خواهند داد، بهطور قابل توجهی افزایش مییابد.»
کاتز تأکید کرد که اسرائیل «مصمم است به رهبری حملات علیه حکومت ایران ادامه دهد، فرماندهان آن را از میان بردارد و توانمندیهای راهبردیاش را خنثی کند، تا زمانی که هرگونه تهدید امنیتی علیه اسرائیل و منافع آمریکا در منطقه برطرف شود.»
او در پایان افزود: «ارتش اسرائیل قدرتمند است و جبهه داخلی اسرائیل نیز قوی است و تا دستیابی به تمام اهداف جنگ، متوقف نخواهیم شد.»