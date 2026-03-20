عراقچی به وزیر خارجه بریتانیا: ایجاد پایگاه نظامی برای آمریکا، مشارکت در حمله به ایران است
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در تماس تلفنی با ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرد که هرگونه ایجاد پایگاه نظامی برای آمریکا، مشارکت در حمله به ایران تلقی میشود.
عراقچی همچنین خواستار آن شد که مقامهای این کشور از هرگونه همکاری نظامی و رسانهای با آمریکا و اسرائیل، از جمله فراهمسازی بستر فعالیت برای آنچه «شبکههای تروریستی» خواند، خودداری کنند.
او با انتقاد از در اختیار گذاشتن پایگاههای نظامی بریتانیا به آمریکا گفت این اقدامات «مشارکت در تجاوز» تلقی شده و در تاریخ روابط دو کشور ثبت خواهد شد و افزود جمهوری اسلامی حق ذاتی خود در دفاع از حاکمیت و استقلال کشور را محفوظ میداند.
عراقچی همچنین درباره وضعیت تنگه هرمز گفت عادی شدن شرایط منوط به توقف حملات است و پایان جنگ باید با تضمینهایی همراه باشد که از تکرار چنین اقداماتی جلوگیری کند.