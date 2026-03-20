وزارت دفاع بریتانیا از ادامه عملیات «دفاعی» خود در خاورمیانه خبر داد
وزارت دفاع بریتانیا جمعه ۲۹ اسفند در بیانیهای اعلام کرد شب گذشته، جنگندههای تایفون و اف-۳۵ این کشور با پشتیبانی هواپیمای سوخترسان «وویاجر»، به گشتهای دفاعی خود بر فراز اردن، قطر، امارات متحده عربی و بحرین ادامه دادند.
بر اساس این بیانیه، شمار جنگندههای بریتانیا در این منطقه اکنون به بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته رسیده و خلبانان این کشور تا کنون بیش از ۷۰۰ ساعت پرواز ثبت کردهاند.
همچنین ۵۰۰ نیروی بریتانیایی دیگر در حال پشتیبانی از فعالیتهای پدافند هوایی در پایگاههای این کشور در قبرس هستند.
بریتانیا تعداد محدودی افسر برنامهریزی نظامی در اختیار فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) قرار داده تا برای برنامهریزی و تدوین گزینهها در بهبود امنیت تنگه هرمز همکاری کنند.