شاهزاده رضا پهلوی در مقالهای که در روزنامه الشرق منتشر شده، طرحی برای مرحله پس از جمهوری اسلامی ارائه کرده و از کشورهای عربی خواسته است از یک گذار «برنامهریزی شده» در ایران حمایت کنند؛ گذاری که به گفته او میتواند به پایان سیاستهای مداخلهجویانه منطقهای تهران و شکلگیری شراکتی جدید مبتنی بر امنیت، ثبات و توسعه اقتصادی منجر شود. این مقاله در بحبوحه افزایش تنشهای منطقهای منتشر شده و مخاطب آن دولتهای منطقه هستند.
او در این مقاله با هشدار درباره «ماهیت نظام» حاکم بر ایران، حملات موشکی و پهپادی به شهرها و زیرساختهای کشورهای عربی را بازتاب «چهره واقعی جمهوری اسلامی» توصیف کرده و گفته است که غیرنظامیان در منطقه اکنون بهطور مستقیم هدف قرار میگیرند. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، این تحولات ضرورت تغییر نظام در ایران را بیش از پیش آشکار کرده و نقش شبکه نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی، از جمله حمایت از حزبالله در لبنان، حوثیها در یمن و گروههای مسلح در عراق، در بیثباتی منطقه برجستهتر شده است.
در این طرح، تحولات اخیر بهعنوان یک «فرصت راهبردی نادر» توصیف شده است؛ چرا که به گفته او، همزمانی فشارهای نظامی و اقتصادی، تضعیف متحدان منطقهای حکومت ایران و بحرانهای داخلی از جمله کاهش ارزش پول ملی و اعتراضهای گسترده، شرایطی کمسابقه ایجاد کرده است. شاهزاده رضا پهلوی همچنین تاکید کرده که در صورت تغییر نظام، برنامه هستهای ایران در مسیر شفافسازی قرار خواهد گرفت، فعالیتهای حساس متوقف میشود و همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی برقرار خواهد شد.
او در ادامه با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی ایران، از جمله منابع عظیم نفت و گاز و جمعیت حدود ۹۰ میلیونی، این کشور را یک فرصت بزرگ سرمایهگذاری توصیف کرده و گفته است ایران میتواند به محور تجاری میان آسیای مرکزی، هند و چین با اروپا تبدیل شود. در این چارچوب، او بر بازتعریف روابط منطقهای بر اساس عدم مداخله، توقف حمایت از گروههای مسلح و تقویت همکاریهای امنیتی و اقتصادی تاکید کرده و در پایان از جامعه جهانی خواسته است از یک گذار سیاسی «منظم و باثبات» حمایت کند تا مردم ایران بتوانند آینده خود را از طریق انتخابات تعیین کنند، بدون آنکه کشور دچار هرجومرج شود.