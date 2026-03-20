وب‌سایت زیتون به نقل از یک زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ گزارش داد که شرایط در این زندان به‌شدت بحرانی و رو به وخامت است. این زندانی در پیامی اعلام کرده پس از حمله‌ای در اطراف زندان، برخی زندانیان تلاش کرده‌اند از محل خارج شوند، اما نیروهای نوپو با استفاده از سلاح ساچمه‌ای، جنگی و گاز اشک‌آور مانع شده و آنان را متفرق کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، از آن زمان شرایط زندگی در زندان به‌طور چشمگیری سخت‌تر شده و زندانیان با کمبود شدید آب و غذا، قطع گاز و محدودیت در دسترسی به امکانات اولیه مواجه هستند. همچنین فعالیت فروشگاه زندان متوقف شده و ارتباط زندانیان با بیرون نیز به دلیل قطع یا اتمام اعتبار تلفن‌ها در آستانه قطع کامل قرار دارد.

این زندانی همچنین هشدار داده که درهای زندان در حال جوش داده شدن است و در صورت وقوع حمله، زندانیان امکان فرار یا نجات جان خود را نخواهند داشت. به گفته او، بسیاری از زندانیان نگران وضعیت فعلی هستند و خواستار توجه فوری افکار عمومی به شرایط داخل زندان شده‌اند.

