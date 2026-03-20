سازمان حقوقبشری «فرانت لاین دیفندرز» خواستار آزادی مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران شد
سازمان حقوقبشری «فرانت لاین دیفندرز» (مدافعان حقوق بشر) در بیانیهای در آستانه نوروز، خواستار آزادی فوری مدافعان حقوق بشر بازداشتشده در ایران شد و نسبت به تشدید درگیریها و پیامدهای آن برای زندانیان هشدار داد.
این سازمان اعلام کرد که همزمان با قطع اینترنت در ایران و تشدید محدودیتهای آزادی بیان در کشورهای خلیج فارس، دستکم سه مدافع حقوق بشر و روزنامهنگار در ایران در میان صدها مورد بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قرار گرفتهاند.
فرانت لاین دیفندرز با اشاره به ناپدید شدن سهیل عربی، بازداشت مژگان اینانلو و مرخصی یکهفتهای شریفه محمدی، از مقامهای جمهوری اسلامی خواست همه مدافعان حقوق بشر زندانی، از جمله نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، محمد نجفی، محمدرضا فقیهی، رضا خندان، احمدرضا حائری، طاهر نقوی، جواد علیکردی، هاشم خواستار و مسعود فرهیخته را آزاد کنند.
این سازمان همچنین با ابراز نگرانی از وخامت شرایط زندانهای ایران در سایه تشدید درگیریهای جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، خواهان آزادی یا اعطای مرخصی به زندانیان حقوق بشری بر پایه ملاحظات انسانی شد.